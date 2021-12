Aunque les tocó esperar, pues cuando volvió al país fue fichado por Independiente Santa Fe, equipo con el que afrontó 21 partidos dejando na buena imagen. “Siempre soñé con volver a la institución que me lo dio todo y hoy es una realidad, estoy más que feliz, vamos todos juntos”, expresó el futbolista en un emotivo video con el que el equipo antioqueño certificó su vinculación.

No se trató de ninguna inocentada, el experimentado mediocampista, de 33 años de edad, retornó al equipo en el que se coronó campeón de la Copa Libertadores en 2016, bajo la batuta de Reinaldo Rueda.

La voz de la afición

De igual forma, una buena porción de los hinchas del club, celebraron la vinculación del volante. “El retorno de Mejía fortalecerá el bloque defensivo, será una voz del técnico en la cancha y un referente en el vestuario. Los hinchas debemos entender el paso de los años y valorar su experiencia y liderazgo, que beneficiará al resto de jugadores”, expresó Luis Elquis Díaz, seguidor del equipo.

Aunque no todos piensan igual, para otros aficionados hay que ser más cautos y ser conscientes que este no es el mismo jugador que salió campeón de Copa Libertadores. “En la mente del hincha está el Alexander Mejía, de 25 años de edad; el Dorlan Pabón, de 22; el Giovanni Moreno, de 23. Ahora son jugadores viejos que no van a rendir lo mismo, el secreto está en la cantera”, indicó por su parte, Carlos Cataño Monsalve.