Conmovido y agradecido por todo lo que vivió en sus 15 años como jugador profesional, se mostró el antioqueño Alejandro González en el momento de anunciar su adiós.

González, quien alcanzó a estar en el top 70 del mundo y que tuvo “un juego épico” ante Novak Djokovic en Indian Wells en 2014 (1-6, 6-3, 6-1 en tercera ronda), decidió dar un paso al costado debido a los problemas físicos que ha experimentado en los últimos dos años. En su tierra, ante su gente, con la familia y previo a disputar el Dove Men Care - Open Medellín, Alejandro se despidió de una carrera en la que, dijo, “viví el tenis como lo soñé”.

¿Cuánto tiempo estuvo pensando este adiós?

“Es algo con lo que venía luchando en los últimos dos años, sobre todo por la molestias físicas. Me sentí preparado en las últimas dos semanas para decir adiós, vi el calendario que tenía con el torneo en Medellín y luego en Pereira donde siempre me han tratado muy bien y por eso, con tranquilidad, tomé la decisión de decir adiós, no es fácil pero estoy contento”.

¿Y cómo ha vivido estas semanas, con tristeza?

“He tenido momentos de nostalgia, a veces tengo partidos en los que digo estoy jugando bien, pero sé que a este nivel se debe estar bien siempre, así que cuando la parte física no está al mismo rango de lo que quieres dar, es mejor irse. Quiero hacer las cosas bien para irme de la mejor manera”.

Mencionó que a veces el cuerpo no le respondía en la misma velocidad que tenía en su mente, ¿cómo fueron esos momentos?

“Fue duro, el tema de tener que reajustar todas las rutinas con las que llevo toda mi carrera no ha sido fácil. Cambiarlas para cuidar la parte física es algo con lo que he lidiado y no ha sido fácil, por eso lo he estado sopesando y siento que llegó el momento de decir adiós”.

¿Siente que la pandemia también lo afectó?

“No, creo que la pandemia me dio un último aire, estuve en casa, pude disfrutar muchas cosas, estar siete meses no solo concentrado en tenis sino en otras cosas y por eso el 2021 regresé con tanto optimismo”.

¿Qué le dijo su familia?

“Siempre conté con el apoyo de mi esposa (Juliana Jaramillo), me ha acompañado desde hace 13 años y tres ya casados, entonces con ella y mi familia he disfrutado mucho el tenis. Ahora, al bajarle un cambio al ritmo del entrenamiento, porque siempre me he exigido para hacer las cosas bien, seguro tendré más tiempo para disfrutar con ellos”.

¿Y cómo se ve en el futuro: entrenador, dirigente, qué le gustaría hacer?

“Yo creo que soy de cancha, viajes, competencia y me veo más en esa parte de la acción y el desafío de seguir mejorando no solo a nivel personal sino aportarles a otros jugadores lo que aprendí en estos años”.

¿Qué le deja el tenis?

“Más que los resultados, me quedo con lo que me ha enseñado: la disciplina, la gente que he podido conocer y el bagaje que he logrado con tantos viajes a tantos países”.

¿Cómo vivió su última Copa Davis?

“La disfruté mucho. En la cancha fue muy difícil, ante un rival que está pasando por un gran momento, no me gustó la forma como perdí, pero lo di todo, la Copa Davis siempre ha sido un torneo especial y por eso la viví muy alegre y agradecido por todo lo que pude experimentar en Estados Unidos”.

¿Cómo ve al equipo Colombia para lo que sigue?

“Nicolás (Mejía), Daniel (Galán), los doblistas (Cabal y Farah), Nico Barrientos, que es de experiencia, todos son muy competitivos, veo el grupo bien, fuerte y compacto”.

¿Qué expectativas tiene con estos dos últimos certámenes en Colombia?

“Quiero disfrutarlos al máximo, dar todo de mí, ojalá pueda mostrar mi mejor tenis, que el físico me responda para irme de la mejor manera”.

¿Cómo le gustaría que lo recuerden?

“Siempre quiero que piensen en Alejandro como el que dio todo, que siempre se entregó al tenis en busca de sus objetivos, como un jugador disciplinado, competitivo y luchador. Me di el gusto de vivir el tenis como lo soñé”.

¿Cuál es ese juego o rival que siempre va a recordar?

“Siempre recordaré el partido contra Djokovic en Indian Wells y el que jugué ante David Ferrer en Australia, son duelos que significan mucho para mí”.

¿Siempre tuvo buena relación con sus compañeros, deja amigos en otros países?

“Hemos tenido mucha afinidad con los españoles, no sé si es por el idioma, pero todos aportaron para que fuera mejor jugador, y mejor persona”.

¿Qué piensa del tridente Nadal-Federer-Djokovic?

“Son unos monstruos. Los sigo viendo, aprendiendo y disfrutando, somos una generación afortunada que los pudo ver en acción, creo que ni nuestros hijos, ni los hijos de ellos van a tener semejante privilegio”