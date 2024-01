En otro antecedente, un turista alemán murió por un ataque con arma blanca en el centro de París, a unos cuantos metros de la Torre Eiffel, el 2 de diciembre. La publicación indicó que el detenido le dijo a la policía que “estaba molesto porque muchos musulmanes están muriendo en Afganistán y Palestina, así como por la situación en Gaza”. El acto, como el anterior, fue cometido bajo el grito de “allah akbar (“Dios es grande”).

Como respuesta, la Ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, reconoció que “la amenaza terrorista y en particular la amenaza islamista existe. No es nuevo, y no es específico de Francia ni específico de los Juegos”.