Vagabundo el merengue que Yatra canta con Manuel Turizo

“Empecé a escribir la canción en el gimnasio, me acuerdo que de la nada se me vino la melodía y la letra a la cabeza, ya la estaba bailando de entrada.

Quería hacer una canción que fuera un homenaje a nuestro país, a mí la salsa se me da horrible, la verdad, no hay persona para bailar tan mal salsa y para también cantarla como yo. Entonces dije que si quería hacer una cosa tropical tenía que ser un merengue”.

¿Merengue fue lo primero que comenzó a bailar, cuándo comenzó a ir a las fiestas de 15 años...?

“El merengue es más facilito para bailar, por lo menos uno disimula un poquito. Es que la salsa realmente se me da malísimo, en la memoria me quedan temas como Suavemente, de Elvis Crespo”.

¿Ya ha cantado pop, reguetón y ahora merengue, es complicado llegar a esa versatilidad?

“Creo que no es difícil si te sale de forma orgánica. No es que yo dije voy a hacer un merengue y lo planeé. No, simplemente la canción nació, me llegó a la cabeza. Es difícil cuando es forzado, yo siempre que he cantado géneros distintos, porque naturalmente me salen las canciones y las historias que estoy contando.

Yo hago música y ya, quiero hacer buena música. Hay canciones buenas en todos los géneros y hay canciones malas en todos los géneros”.

Esta es la segunda canción de presenta este año...

“Una parte sin pensar fue la primera y ahora está la segunda que es Vagabundo, son las primeras dos canciones de este próximo capítulo que empiezo a contar de mi vida y carrera, viene mucha más vagabundería

Creo que yo este año me lo estoy tomando muy suave, viviendo otras cosas, aparte de la música.

Definitivamente álbum este año como tal no voy a sacar, voy a estar en festivales, haciendo como cosas sueltas, reorganizándome”.

¿Y el tema de la actuación?

“Acabo de grabar una película con Emma Roberts, donde hago un papel pequeño, se titula Space Cadet, que sale este año si quiere.

Vamos a ver qué otras oportunidades se van abriendo en el mundo del cine”.

Este año ha estado viajando mucho, fuera de Medellín...

“Voy en estos días, así que estoy contento, voy a estar unos días con mi familia. Además, me parece superbacano porque sale Vagabundo una canción que está conectada al país, así que me parece bonito estar allá. Me quiero juntar con amigos y amigas de Medellín para disfrutar”.

¿Cómo va a vivir el Día de la Madre a la distancia?

“Llamando a mi mamá, para decirle que ya voy, que me espere. Aprovecho para enviarles un beso y un abrazo a todas las mamás en su día, que se lo disfruten un montón, se lo merecen porque es que sin ustedes no hay nada”.