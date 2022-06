¿Y el país de la franja amarilla?

“Escribí hace más de 25 años ese ensayo —¿Dónde está la Franja amarilla?— cuyo tema central era la sensación que he tenido siempre que no se ha contado con el pueblo en el diseño del proyecto nacional. Nuestro proyecto nacional ha sido diseñado por unas elites que sustituyen la voluntad popular y que organizan el orden legal para defender privilegios. En 2013 publiqué Para que se acabe la vaina en el que retomaba los temas de la Franja amarilla, pero de una manera más detallada y urgente. En este texto enfaticé en la tremenda creatividad que ha tenido el pueblo colombiano a lo largo de toda su historia. Lo que no hicieron los políticos sí lo hicieron esas comunidades, esos pueblos: crearon nuestra tradición musical, artística, literaria. Pensar en el país que podríamos tener y ver el país que tenemos es advertir la tragedia de haber tenido una dirigencia tan estúpida, tan ignorante, tan falta de amor por el territorio”.