El momento incómodo no terminó allí, siguió cuando Smith, nuevamente en su silla, gritó con ira (y con una palabra insultante) que no pronunciaran el nombre de su esposa.

La broma

Chris Rock dijo en su intervención que Jada Pinkett, esposa de Will Smith, parecía G.I Jane 2 por el corte de cabello.

GI Jane fue la película donde Demi Moore era militar y se rapa la cabeza. Este comentario enojó al actor y le gritó dos veces.

Luego del hecho, y cuando el cantante Sean Combs subió al escenario, invitó a Will Smith a resolverlo todo en familia durante el Gold Party.

“Will and Chris, we’re gonna solve that like family at the Gold Party”, dijo Combs a una invitación que Smith respondió con risas y aplausos.

Quienes traducen la ceremonia para América Latina confirmaron que el hecho no estaba en el libreto. En redes sociales se preguntan si fue real o no, por ahora, los hechos, dan cuenta de que el enojo de Smith (y el golpe) fueron cierto.