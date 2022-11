Los espectáculos histriónicos y coloridos del británico músico Elton John no se olvidan y son para disfrutar siempre que se pueda con su voz y el piano. Luego de la legendaria actuación del cantante hace 47 años en el Dodger Stadium, Disney Branded Television anunció un especial musical en vivo para todo el mundo “Elton John Live: El show de despedida” como preludio al documental original sobre el cantante recientemente anunciado para 2023.

El documental se llama “Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend”, de los directores RJ Cutler y David Furnish.

El famoso de canciones como “Cold heart” y I’m still standing” se presentó en la ciudad de Los Ángeles y ahora volverá a ese lugar, el Dodger Stadium para honrar a la audiencia con su último show en Estados Unidos.