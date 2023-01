En la tercera temporada, Joe y Love se mudan a “Madre Linda” —una ciudad que no existe en la vida real pero está inspirada en una localidad californiana— para comenzar una familia. Sin embargo, sus diferencias, o más bien sus similitudes, no les permitirán convivir y solo uno podrá salir vivo de esa particular familia.

Por último, después de que su vida anterior se incendiara, Joe Goldberg huyó a Europa para escapar de su pasado ‘desordenado’, adoptar una nueva identidad y, por supuesto, buscar el amor verdadero. Pero Joe pronto se encuentra en el nuevo y extraño papel de detective reacio cuando descubre que puede que no sea el único asesino en Londres. Ahora, su futuro depende de identificar y detener a quienquiera que esté apuntando a su nuevo grupo de amigos súper ricos de la alta sociedad.