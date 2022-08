Esta casa cultural nació como una forma de darle más valor al arte, que la gente entienda que no siempre la oferta artística tiene que ser gratis. En esta vivienda de dos pisos, que conserva mucho de los enchapes y muros originales, se puede reservar para presentaciones de obras de teatro, lanzamiento de libros, monólogos, conciertos en vivo y exposiciones.

En su programación cultural hay club de lectura y escritura, cine club, salón para cursos y talleres, y una galería de arte. También hay una oferta gastronómica que incluye cafés, licores, cerveza y hamburguesas. Uno de los cuartos fue acondicionado para abrirle un espacio a Quintaesencia Galería, un emprendimiento de cristales naturales.

Era un casa que estaba “caída”, por dentro y por fuera, dice ella. “Cuando entramos sentí una energía tan bonita, como que aquí había habitado alguien bueno, el presupuesto se me pasaba, pero no me importó, me arriesgue; tocó intervenir, las paredes estaban llenas de humedades, tenía problemas en la electricidad y la tubería estaba muy vieja”.

Fue tanto el riesgo que tomó, que renunció a su trabajo, era docente universitaria. Lo dejó todo porque en el fondo algo le decía que esa meta la debía cumplir ya o nunca. Todos, absolutamente todos sus ahorros están puestos ahí. “Es mi mayor apuesta de vida, o me quiebro o prospero”.

Su equipo lo conforman su primo Camilo Gutiérrez, encargado de la cocina; Carlos Arboleda, líder de la agenda cultural; y la arquitecta Isabel Jaramillo, responsable de las adecuaciones físicas de esta casa ubicada en medio del bullicio de la carrera 70 que abrió sus puertas y ventanas para el arte.