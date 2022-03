En el mismo sentido de Warner Bros., se expresaron desde The Walt Disney Company, que comunicaron que no estrenarán sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania.

Disney no aclaró cuánto durará la medida y si seguirá vigente cuando llegue la fecha de lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una cinta de Marvel prevista para el 6 de mayo.

Otro pronunciamiento corrió de cuenta de Netflix, que confirmó que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país, señaló la agencia Efe.

Estas decisiones se suman a las adoptadas por Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) que restringió el acceso a a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al Gobierno ruso, por petición de la Unión Europea (UE).

También Twitter, agrega Efe, añadirá una advertencia en los mensajes que compartan enlaces y noticias de medios controlados por el Kremlin, de los que también tratará de reducir su circulación en la plataforma.