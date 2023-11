Este ha sido un año agitado para el bajista británico Roger Waters. Sus opiniones políticas han puesto en el centro de los reflectores de los medios noticiosos al cerebro responsable de los álbumes más emblemáticos de la mítica banda de rock Pink Floyd. Y esto no es nada nuevo: a lo largo de su carrera Waters no ha temido en levantar su voz, incluso en los debates más espinosos. En el pasado se opuso a la guerra de las Malvinas y la invasión gringa de Irak. Ahora no duda en militar a favor de la causa palestina y en poner en tela de juicio la narrativa de los ucranianos. Este talante le ha granjeado la enemistad de algunos de sus excompañeros de banda, en particular ha hecho muy tensa la relación con el guitarrista David Gilmour, y ha provocado que su gira This is Not a Drill, que en noviembre y diciembre estará en escenarios de América Latina, sea saboteada por su supuesto antisemitismo.

Le puede interesar: Pink Floyd, la militancia de la música

El hecho más reciente de esa andanada contra el compositor fue la cancelación que hizo la cadena de hoteles Four Seasons de las reservas de hospedaje para Waters y su grupo para su próxima visita a Bogotá, donde el británico tendrá un concierto el 5 de diciembre. Algo parecido ya le había ocurrido a la comitiva en Alemania y en Argentina. Esto, por supuesto, ha despertado reacciones a favor y en contra de Waters. En las redes sociales algunos lo señalan de sostener posturas antisemitas, de lo que él se defiende diciendo que sus críticas van dirigidas contra las actuaciones del estado de Israel y no contra el pueblo judío. El otro bando ha replicado las opiniones del músico, dándoles una notoriedad que muchos estadistas y líderes de países ya querrían para las suyas.

Le puede interesar: Con 79 años, Roger Waters le devolvió al rock su energía contestataria

El concierto del 5 de diciembre es el segundo del exlíder de Pink Floyd en Colombia. En noviembre de 2018 se presentó en el Campín de Bogotá y en ese evento se sumó a los reclamos que por entonces le hacían los estudiantes universitarios el recién posesionado presidente Iván Duque. Desde sus años de juventud, Waters ha sostenido argumentos de izquierdas, algo que lo convirtió en una voz crítica contra los poderes de Inglaterra y los Estados Unidos. Sin embargo, muchos internautas le han cobrado caro sus declaraciones a favor de Nicolás Maduro y sus silencios cuando son gobernantes de izquierda quienes cometen atropellos contra los derechos humanos.

Como si esto fuera poco, Waters lanzó a principios de octubre una reelaboración de The Dark Side of The Moon, el disco que lanzó a la fama mundial a Pink Floyd y del que él fue el letrista principal. El trabajo se aleja del álbum de 1973, concediéndole mayor importancia a la letra de los poemas que a la música en sí misma. La reacción del público frente a esta obra discográfica es ambivalente: unos oyentes de TDSOM Redux echan de menos los solos de guitarra de Gilmour mientras otros afirman que se trata del resultado del temperamento de un artista, que no se conforma con la fama y sigue su camino de exploración.