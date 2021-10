Tres colombianos nominados a los premios European Music Awards de MTV

La mejor canción, por su parte, podría ser Kiss Me More, de Doja Cat y SZA; Bad Habits, de Sheeran; Peaches, de Bieber, junto a Daniel Caesar y Giveon; Montero (Call Me By Your Name), de Lil Nas X; Drivers License, de O. Rodrigo; o Stay, de The Kid Laroi (también con Bieber en los créditos).

Stay podría convertirse asimismo en la mejor colaboración, que igualmente podría recaer en: Black Eyed Peas y Shakira por Girls Like Me; Bruno Mars y Anderson .Paak (como Silk Sonic) con Leave the Door Open; Doja Cat y SZA por la citada Kiss Me More; Lil Nas X y Jack Harlow por Industro Baby, o en The Weeknd y Ariana Grande por la remezcla de Save Your Tears.

A Mejor video están nominados Kiss Me More, Bad Habits, Peaches, Montero (Call Me By Your Name), o de Willow, de Taylor Swift o de Wild Side de Normani y Cardi B.

Por géneros, el premio al mejor artista de pop se dilucidará entre BTS, Doja Cat, Dua Lipa, Sheeran, Bieber y Olivia Rodrigo.

En hip hop están Cardi B, DJ Khaled, Drake, Kanye West, Megan Thee Stallion o Nicki Minaj, mientras que Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon, Måneskin y The Killers lucharán por el de rock.