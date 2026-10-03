Shakira en vivo desde Madrid: así puede ver gratis su concierto en Colombia

Shakira y Amazon Music anunciaron la transmisión global en vivo de Shakira En Vivo Desde Madrid, el concierto que la artista colombiana ofrecerá este sábado 3 de octubre en Macondo Park, España, como parte de la residencia europea ES Latina, incluida en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Los seguidores pueden ver el espectáculo gratuitamente desde Colombia y otros países a través de Prime Video, la aplicación de Amazon Music, Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, sin necesidad de contar con una suscripción.