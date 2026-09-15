Sara Torres presenta en Medellín El Pensamiento Erótico, un ensayo con coordenadas para una vida distinta

La escritora española Sara Torres, protagonista de “uno de los debuts narrativos más impactantes y exitosos de la década”, según El País, llega por primera vez a Colombia en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura. Lea también: Desmadre, una novela sobre el amor materno, una Medellín que ya no existe y los excesos que perduran Viene a hablar de sus libros, sobre todo del último, El Pensamiento Erótico (2026), un ensayo que se apoya en la palabra poética para proponer formas de pensar que van más allá del binarismo sexual. Con este trabajo ella ha recorrido buena parte de España, de presentación en presentación. Es el último libro publicado, pero es el principio de su escritura, de su búsqueda. Empieza en su casa, viendo un documental sobre la vida de los animales con su papá y su mamá. Escribe: “En el documental la niña observa la vida organizada en el nacer, alimentarse, reproducirse y morir; verbos que resumen el misterio de lo vital que nos atraviesa a todos, la incontestable “naturaleza” (...) Pero el significado de lo natural está siendo construido (...) La imaginación del narrador obliga a la infancia a heredar un mundo binario, peligroso, escindido”. Dos párrafos más adelante escribe: “La imaginación heterosexual humana produce una lectura binaria de la naturaleza”. Esa escena no está muy lejos del momento en que Sara empezó a juntar palabras, a crear lenguajes, a escribir. Sus textos parten de ahí, de esa voz propia, interior, que nace de una sensación, de una intuición, y se contrapone a la voz exterior, al mundo, a lo que se supone.

–Todos los cuerpos tienen en algún lugar, a veces más a veces menos escondido, una conciencia de la diferencia frente al relato totalizador, pero muchas veces no prestamos atención y buscamos reforzar lo que nos acerca a la norma para poder sobrevivir o vivir en mejores condiciones. Yo intento encontrar en la memoria el recuerdo de esas certezas, y creo que si todos hiciéramos ese trabajo encontraríamos un montón de cosas que nos pondrían en conflicto con este sistema que normaliza o regulariza lo que podemos ser –dice Sara en una videollamada con EL COLOMBIANO. El Pensamiento Erótico es una suma de voces y de vidas, un libro que se apoya en una genealogía lesbiana, queer, marginal, que no busca grandes conclusiones, que se apoya en la vulnerabilidad, en las cosas pequeñas, que conmueven. De alguna manera conduce a esa búsqueda de la diferencia y lo hace entrelazando lo poético con lo académico. Es un mapa. –Lo que pretendía era compartir las herramientas que he tenido para trabajar. Muchas son autoras poco conocidas o que no han recibido mucha visibilidad. Quería poner esos nombres, esas obras y esas formas de pensar al alcance de más personas para que pudiesen entrar a trabajar con ellas. Al final, El Pensamiento Erótico es una invitación a que otras personas sigan buscando cómo sería una forma más erótica de pensar, es decir, más vinculada con la vitalidad y con la vida material y no con su abstracción ideológica. Entre las autoras que aparecen en el libro se cuentan Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Mary Oliver y Anne Dufourmantelle. De esta última, filósofa y psicoanalista francesa, retoma un concepto fundamental: la dulzura. Le puede interesar: “Prefiero ser glorioso en mi mesa de escritura que famoso”: candidato al Nobel Mircea Cărtărescu en Medellín –Ella desarrolla este término para hablar sobre todo de un tipo de inteligencia que no tiene que ver con la academia ni con el poder, sino que es una inteligencia que tienen todos los cuerpos vivos y que tiene que ver con la protección de la vida, una inteligencia capaz de tener una posición ética en el mundo, que cuida la vida y hace todo lo que es favorable a que la vida pueda seguir elaborándose. A mí me una mirada muy crítica y muy rigurosa con respecto a las dinámicas del presente que nos alejan de la vida a favor de una idea de crecimiento y de identidad –dice Sara.

¿Cuándo y dónde estará Sara Torres en Medellín?

Sara Torres tendrá tres eventos en el marco de la Fiesta del Libro. Jueves 17: Presentación de El Pensamiento Erótico. En el auditorio del Parque Explora a las 5:00 p.m. Viernes 18: Potencia de la dulzura, la influencia del trabajo de Anne Dufourmantelle en su obra. En el auditorio del Parque Explora las 5:00 p.m. Sábado 19: Lectura bajo las estrellas en el domo del planetario. Sara estará leyendo algunos apartes de sus textos y poemas. En el Domo del planetario a las 5:00 p.m. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .