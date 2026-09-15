Sara Torres presenta en Medellín El Pensamiento Erótico, un ensayo con coordenadas para una vida distinta

La escritora española Sara Torres, protagonista de “uno de los debuts narrativos más impactantes y exitosos de la década”, según El País, llega por primera vez a Colombia en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura.
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Viene a hablar de sus libros, sobre todo del último, El Pensamiento Erótico (2026), un ensayo que se apoya en la palabra poética para proponer formas de pensar que van más allá del binarismo sexual. Con este trabajo ella ha recorrido buena parte de España, de presentación en presentación.
Es el último libro publicado, pero es el principio de su escritura, de su búsqueda. Empieza en su casa, viendo un documental sobre la vida de los animales con su papá y su mamá. Escribe: “En el documental la niña observa la vida organizada en el nacer, alimentarse, reproducirse y morir; verbos que resumen el misterio de lo vital que nos atraviesa a todos, la incontestable “naturaleza” (...) Pero el significado de lo natural está siendo construido (...) La imaginación del narrador obliga a la infancia a heredar un mundo binario, peligroso, escindido”. Dos párrafos más adelante escribe: “La imaginación heterosexual humana produce una lectura binaria de la naturaleza”.
Esa escena no está muy lejos del momento en que Sara empezó a juntar palabras, a crear lenguajes, a escribir.
Sus textos parten de ahí, de esa voz propia, interior, que nace de una sensación, de una intuición, y se contrapone a la voz exterior, al mundo, a lo que se supone.