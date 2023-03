Al taller de la artista cartagenera Ruby Rumié se entra con los pies descalzos. Queda en un callejón estrecho del barrio Getsemaní en Cartagena, en el que cuelgan sombrillas coloridas como adornos que dan sombra al sol abrasador que sale en horas de la tarde en La Heroíca. El barrio es reconocido por sus murales artísticos y, mientras se llega al estudio de la artista Rumié, se pueden ver otros artistas urbanos que lo pintan cada vez más. Llenan el barrio de color.

En un punto del callejón, una puerta se abre y Ruby Rumié aparece. Tiene una camisa holgada rosa, un pantalón blanco como su piel, los ojos claros, el cabello rubio (adjetivo que da origen a su nombre Ruby, porque antes se llamaba de otra manera) y una sonrisa que le da la bienvenida a las personas que conocerán su estudio y su obra.

La escucharán hablar sobre su recorrido artístico, principalmente sus obras actuales que son La Caída y Nosotros, 172 años después que se exponen en este momento en Cartagena, en el Museo de Arte Moderno y en NH Galería, respectivamente.

Antes de que las personas entren a conocer su obra, los recibe con una personalidad cordial y dice que a su estudio no se suele entrar con zapatos pero que no es necesario que se los quiten. Ella no los tiene puestos y deja ver sus uñas pintadas de rojo, por lo que la mayoría de visitantes la imitan y se quedan con sus pies descalzos. El suelo de su estudio está frío, lo que las personas agradecen porque descansan del calor intenso que hace afuera.

Sus dos exposiciones actuales estarán en Cartagena hasta el 30 de marzo y luego, la segunda mencionada viajará hasta la Galería NH en su sede de Nueva York, donde las personas podrán conocer su obra.

La caída, obra que surge de la desgracia de una paloma

Esta obra que se trabajó durante 2019 y atravesó la pandemia, exhibe en distintos formatos artísticos como el dibujo, la pintura, el lenguaje cinematográfico y una puesta en escena, la caída y muerte de una paloma (o cientos de ellas), inspirándose en una experiencia real que le ocurrió en 2018 y la conmovió.

“Estaba saliendo del barrio (Getsemaní) y en una esquina de la calle de Lomba observé cuando un carro atropelló a una paloma. Cae en mis pies y el mundo, las personas, sigue como si nada hubiese pasado. Yo me la traje para mi taller y empecé a dibujarla y tomarle fotografías”, recuerda Ruby en su estudio.

Este escenario de la paloma accidentada y la indiferencia de las personas ante su muerte, le recordó al cuadro Paisaje con la caída de Ícaro, que pintó en 1554 el pintor Pieter Brueghel el viejo. Una obra que narra la tragedia de Ícaro, que se ahoga en el mar mientras los otros se ocupan de sus asuntos, indiferentes a la tragedia. El labrador continúa labrando a pesar de que un hombre está muriendo cerca de él. Lo mismo que ocurrió con la paloma en 2018.

En el Museo de Arte Moderno de Cartagena se encuentra esta completa obra compuesta por varios formatos, que narran una y otra vez la caída del ave. Uno de los momentos principales de la exhibición es la puesta en escena de 500 palomas muertas que Ruby formó con tela “como un taxidermista” con apoyo de otros artistas, entre los que destacan algunos antioqueños.