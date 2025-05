Rock al Parque 2025 anuncia las primeras bandas confirmadas

Ya se conocen algunas de las bandas que se presentarán en la edición número 29 de Rock al Parque 2025. El festival, que se realiza en Bogotá, es el evento gratuito de rock más grande del país y uno de los más importantes de la escena musical nacional.

En 2025, Rock al Parque se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de junio en el Parque Simón Bolívar, el escenario capitalino que acoge múltiples eventos musicales a lo largo del año.

Lea: Fito Páez causó polémica al criticar a mujeres que bailan reguetón y hablan de feminismo: “No me pidas que te apoye”

El Instituto Distrital de las Artes (Ideartes) anunció las 20 bandas que harán parte de los tres días del festival. Estas fueron seleccionadas a través de la convocatoria pública Beca Festival Rock al Parque 2025 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música.

Una de las puestas para la edición de este año es que en el evento se presenten exponentes del rock colombiano que no hayan estado antes en Rock al Parque, al igual que los talentos emergentes del género.

Las bandas elegidas fueron Devasted, Piangua, Somberspawn, Buha 2030, Apolo 7, Piel Camaleón, K93, Keep The Rage, Urdaneta, Herejía, Sin Pudor, Chimó Psicodélico, Okinawa Bullets, Mortalem, Dead Silence, Sin Nadie al Mando, Yo No la Tengo, Metal Sevicia, Hermanos Menores y Bad Habits.