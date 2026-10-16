A un año del robo de Louvre las joyas no aparecen, ¿ha mejorado la seguridad del museo más visitado del mundo?

La seguridad en el Louvre sigue siendo una cuestión candente, un año después del espectacular robo de joyas en el museo más visitado del mundo, en un caso donde todavía hay varias incógnitas, sobre todo el paradero del botín.
Los ladrones lograron entrar el 19 de octubre de 2025 a una galería del museo gracias a una grúa, y en apenas ocho minutos a plena luz del día sustrajeron varias joyas de la Corona por un valor de unos de 100 millones de dólares.
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El incidente, que dio la vuelta al mundo, puso en evidencia los fallos de seguridad de la pinacoteca, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, la gran mayoría extranjeros.
Los informes que siguieron al robo revelaron, entre otros desaciertos, que había pocas cámaras perimetrales y que se habían subestimado los riesgos de intrusión.
En el momento de los hechos, el Louvre sólo había utilizado 3 de los 83 millones de euros (92 millones de dólares) del programa de seguridad destinado a modernizar sus instalaciones. La institución habría preferido invertir en “operaciones visibles y atractivas” para ganar público en detrimento de la renovación de los edificios, según un tribunal francés.