“Tenemos todas las intenciones de volver, pero los grandes estudios de Hollywood y distribuidores no quieren arriesgar, porque los números no les dan y están esperando un mejor momento tras la pandemia”, comentó Juan Carlos Mayungo, director administrativo y financiero de Cinemas Procinal en Medellín, una empresa diferente a Procinal Bogotá.

Y pese a que desde la segunda semana de septiembre tienen autorización por parte del Gobierno para abrir, la mayoría de los exhibidores no lo han hecho por dos razones fundamentales: la primera es porque no es rentable, dada la capacidad autorizada inicialmente (19 %) para la operación de cada sala, y la segunda, básicamente porque no hay películas de estreno.

Las que sí

Más allá del círculo vicioso, de que no hay películas porque no hay salas abiertas y de que no hay cines funcionando porque no hay estrenos, ya en el país hay más de 35 salas que están con funciones, eso sí, con películas que ya se vieron a principio de año y tuvieron que ser suspendidas por la cuarentena.

Es el caso de la empresas Procinal Bogotá, que tiene en operación 25 salas en la capital del país, Villavicencio, Barranquilla y Cartagena.

“Aunque la asistencia es mínima, lo que nos queda es que estamos generando empleo y ayudando en se proceso para que el público recupere la confianza y vuelva a las salas”, explica Jorge Gutiérrez, vocero de esa cadena de cines.

De esos cinemas los de mejor comportamiento son los de Villavicencio (5 teatros), con una ocupación del 4 % con respecto a la capacidad total. El promedio de sillas por sala es de 150 asientos.

Gutiérrez explica que esta prueba piloto, que comenzó hace tres semanas, también les ha servido para implementar los nuevos protocolos de bioseguridad, ya pueden vender comestibles. “Y ahora, por ejemplo, una pareja o un grupo familias de 4 personas pueden estar juntos. De resto hay una separación de dos metros por cada asiento”.