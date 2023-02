Durante una fiesta en este lugar en Barrio Colombia, Álvarez fue el encargado de poner a sonar los temas de los artistas internacionales invitados, entre ellos estaba Nicky Jam. Para la época, el DJ tenía una cajita de sonidos con las que lograba explosiones, sirenas y un montón de otras cosas para adornar el show . Eso, su creatividad, fue lo que flechó de inmediato al intérprete de “El Amante”, “Hasta el amanecer” y “Yo no soy tu marido”. Entonces le pidió que trabajaran juntos.

Convertirse en el DJ de varios de los artistas del género urbano que más suenan en el mundo no fue algo que Andrés Álvarez, conocido como DJ Bash , planeó. El primer acercamiento que tuvo con la música y los shows fue a los 16 años enrollando cables y organizando los equipos y la luces de una empresa que ofrecía servicios de minitecas en el sector de Guayabal de Medellín.

¿Cómo ha sido trabajar con Nicky Jam?

“Hemos tenido por dos etapas. Primero cuando Nicky estuvo en sus inicios, cuando hacía las fiestas en Medellín. Después hubo una pausa, pero desde 2018 comenzamos a trabajar otra vez, comencé justo un mes después de terminar de trabajar con Feid, yo fui el primer DJ que tuvo el tipo. En estos últimos cinco años he cumplido el sueño de construir una carrera basado en los espejos, en la gente que me gustaba. Viajar por el mundo era también una de las etapas que quería vivir, llegar a partes que jamás en la vida me imaginé”.

Fue al Super Bowl...

“¡La mejor experiencia hasta el momento! Fui el año pasado, pero escuchar a Rihanna en vivo fue impresionante, lo impecable que es, lo bien que canta, es de para pelos”.

¿Con quién estuvo?

“Eso sería ya chicanear mucho, pero bueno, estuvimos con DJ Khaled, Karol G, J Balvin, había un par de artistas más. ¡Estaba con la sopa!”. (Risas)

¿Cómo ha evolucionado DJ Bash en lo personal en estos años de carrera?

“Precisamente viajando es que se me ha abierto mucho la mente, algo que no habría logrado estando solo en Medellín. Veo cómo es verdaderamente el mundo, que hay algo más afuera; aprendí del respeto y a madurar como persona, siento la vida de una manera diferente”.