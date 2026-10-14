¿Qué es Palestina Action y por qué su relación con Sally Rooney tiene a la novelista bajo la lupa?

En las últimas horas, los nombres de la novelista Sally Rooney y de la organización Palestina Action están en el ojo de la prensa mundial por la decisión de la editorial que maneja los libros de la autora de retirarlos del mercado británico. La decisión obedece a que por disposiciones legales la editorial no puede pagarle a Rooney las regalías de sus libros vendidos en el Reino Unido después de que ella declarara su apoyo público a Palestina Action.

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Vamos por partes. Sally Rooney es una novelista superventas, en particular entre los lectores interesados en los temas de “transición a la adultez”. Sus libros han servido de base para las series de televisión ya mencionadas. Rooney también ha publicado relatos cortos y poesía. En 2018 recibió el Premio Costa Book y el Irish Book Award, y en 2019 obtuvo el Encore Award. En 2022, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo y la han denominado “la primera gran novelista milenial”. Desde 2024, vive y trabaja en Castlebar, su ciudad natal, y participa en debates políticos y movimientos sociales.

Pero, ¿qué es Palestina Action? Se trata de una red de protesta propalestina del Reino Unido que dirige sus acciones contra empresas británicas que suministran armas utilizadas por Israel en el conflicto israelí-palestino.

El grupo recurre a métodos de desobediencia civil, entre ellos la ocupación de instalaciones y la destrucción de bienes, acciones que han provocado la detención de varios de sus integrantes. La organización define sus intervenciones con la expresión “no violentas, pero perturbadoras” y sostiene que no ha causado lesiones a ninguna persona.

En su momento, la decisión del Reino Unido de incluir a Palestina Action en la lista de organizaciones terroristas fue rechazada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. El funcionario afirmó que la medida legal “confunde la libertad de expresión y otras conductas con actos de terrorismo” y le pidió a las autoridades de ese país que la revocaran.

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Este año, la condena por “acción ligada al terrorismo” dictada por un juez británico contra cuatro activistas de Palestina Action motivó el rechazo de Amnistía Internacional. Kerry Moscogiuri, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de ese país, expresó que “las personas acusadas en esta causa fueron condenadas como terroristas porque la fiscalía quería dar ejemplo con ellas y sentar un precedente sobre el posible tratamiento de quienes emprendieran acciones directas en el futuro. Los daños en propiedad ajena nunca se habían tratado como actos terroristas en el sistema de justicia británico, y es peligroso considerar que son lo mismo. A todos debería preocuparnos lo que esto significa para otras personas que recurren a la acción directa para protestar contra un genocidio u otro asunto”.