Todas las actividades para conocer a Corea del Sur desde Medellín en la Fiesta del Libro

Corea del Sur es el invitado de honor de esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. La delegación del país asiático que llegó a Medellín está integrada por autores y autoras que vienen a compartir sus obras, historias y reflexiones sobre la literatura contemporánea de su país, incluyendo la poesía, la literatura infantil y juvenil, historietas y los webtoons.
Pero no todo es literatura en esta Fiesta. Para conocer a Corea del Sur y su histórica cultura, la Fiesta propone una variada programación de actividades que incluye conversaciones, talleres y proyecciones audiovisuales. Hay actividades todos los días.
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Aquí le dejamos la programación con los eventos que hay cada día para que vivir y conocer a Corea del Sur desde Medellín.