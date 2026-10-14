Venecia más allá de Cerro Tusa: Carlos Maldonado hizo de su casa un museo de arte

Sentado en el segundo piso de su casa en Venecia, Antioquia, el maestro Carlos Alberto Maldonado Rueda dice que el arte fue algo “que le transmitieron en sueños”. Sin formación académica en pintura y relieves, ha hecho de su casa un museo en el que casi todas las paredes están intervenidas con imágenes de la tradición popular y religiosa de la región. Ahí están, por ejemplo, las postales campesinas de su infancia en la vereda La Loma, y la silueta de Dios Padre.

Siga leyendo: Doña Montaña, la obra en el Intercambio del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Cuando se dice que la casa es un museo debe entenderse de forma literal. Hay obras de su ingenio en las paredes de la sala, de los cuartos, de las escaleras. Hasta en el techo. El maestro Maldonado lleva en estas labores creativas desde 2002, cuando soñó a personas pintando y esculpiendo.

La primera intervención en la casa la hizo sin mayor experiencia. De hecho, dice que fue la primera vez que cogió un pincel para pintar artísticamente. Esa obra inicial es el relieve de una finca que elaboró en una pared. Para hacerla picó la superficie y preparar el muro para que el cemento se adhiriera. Comenzó sin un boceto definido y tardó un mes y medio en terminarla, mientras alternaba el trabajo artístico con sus labores en construcción.

El maestro Maldonado recuerda que su esposa se preocupó al encontrar la pared intervenida y la casa llena de escombros. Con el avance del trabajo, sin embargo, ella se interesó en sus creaciones y lo animó a continuar. Luego llegaron las pinturas y otras intervenciones. Maldonado ha recorrido distintos espacios de la vivienda para incorporar obras.