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Venecia más allá de Cerro Tusa: Carlos Maldonado hizo de su casa un museo de arte

El artista autodidacta lleva dos décadas realizando murales, pinturas y relieves en las paredes de su vivienda. Esta es su historia.

  • El maestro Carlos Maldonado vive literalmente en un museo hecho por él mismo. FOTO manuel saldarriaga
    El maestro Carlos Maldonado vive literalmente en un museo hecho por él mismo. FOTO manuel saldarriaga
  • Foto Manuel Saldarriaga
    Foto Manuel Saldarriaga
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 6 horas
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Sentado en el segundo piso de su casa en Venecia, Antioquia, el maestro Carlos Alberto Maldonado Rueda dice que el arte fue algo “que le transmitieron en sueños”. Sin formación académica en pintura y relieves, ha hecho de su casa un museo en el que casi todas las paredes están intervenidas con imágenes de la tradición popular y religiosa de la región. Ahí están, por ejemplo, las postales campesinas de su infancia en la vereda La Loma, y la silueta de Dios Padre.

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Cuando se dice que la casa es un museo debe entenderse de forma literal. Hay obras de su ingenio en las paredes de la sala, de los cuartos, de las escaleras. Hasta en el techo. El maestro Maldonado lleva en estas labores creativas desde 2002, cuando soñó a personas pintando y esculpiendo.

La primera intervención en la casa la hizo sin mayor experiencia. De hecho, dice que fue la primera vez que cogió un pincel para pintar artísticamente. Esa obra inicial es el relieve de una finca que elaboró en una pared. Para hacerla picó la superficie y preparar el muro para que el cemento se adhiriera. Comenzó sin un boceto definido y tardó un mes y medio en terminarla, mientras alternaba el trabajo artístico con sus labores en construcción.

El maestro Maldonado recuerda que su esposa se preocupó al encontrar la pared intervenida y la casa llena de escombros. Con el avance del trabajo, sin embargo, ella se interesó en sus creaciones y lo animó a continuar. Luego llegaron las pinturas y otras intervenciones. Maldonado ha recorrido distintos espacios de la vivienda para incorporar obras.

A pesar de ese impulso, Maldonado por años siguió sus trabajos de maestro de construcción. Calcula que el proyecto lleva más de dos décadas, aunque reconoce que no ha trabajado de manera continua y que todavía quedan partes de la casa por intervenir.

Durante aproximadamente 12 años, el trabajo permaneció oculto para el público. Amigos y conocidos que visitaban la vivienda se sorprendían al descubrir que las obras eran suyas.

La casa recibió mayor atención hace cerca de 12 o 13 años, cuando algunas personas conocieron el lugar y trajeron consigo a los primeros periodistas que se interesaron en la casa museo. Desde entonces, el trabajo de Maldonado se ha hecho visible en las redes sociales y ha despertado interés entre visitantes y personas que buscan contratarlo para realizar relieves en otros espacios.

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El artista ha elaborado obras en Venecia y Medellín, y por los días de esta entrevista participa en un proyecto de zócalos que incorpora sus técnicas a otros espacios del municipio. En tres ocasiones convocó a jóvenes interesados en aprender el oficio, pero la participación fue limitada. Uno de los interesados, un tatuador, ya comenzó a trabajar en sus primeros relieves.

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La casa museo recibe visitantes todos los días, entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, salvo algunas excepciones relacionadas con las actividades personales suyas o de su esposa. Si quiere conocerla, vaya al segundo parque de Venecia. Ahí cerca está la casa ubicada Cra. 52 #54-1.

Foto Manuel Saldarriaga
Foto Manuel Saldarriaga

Preguntas frecuentes

¿Dónde queda la casa museo de Carlos Alberto Maldonado?
La casa museo está ubicada cerca del segundo parque de Venecia, Antioquia, en la carrera 52 #54-1. En sus paredes, escaleras, habitaciones y techos se encuentran obras creadas por el maestro Carlos Alberto Maldonado.
¿Cuál es el horario para visitar la casa museo de Venecia?
La casa museo recibe visitantes todos los días, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. Puede haber excepciones por actividades personales de Maldonado o de su esposa.
¿Qué se puede ver en la casa museo de Carlos Maldonado?
La vivienda reúne pinturas y relieves inspirados en la tradición popular y religiosa de la región. Entre sus obras hay representaciones de escenas campesinas de su infancia en la vereda La Loma y una silueta de Dios Padre. Las intervenciones ocupan diferentes espacios de la casa, incluidos los techos.

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