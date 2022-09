El rapero estadounidense Coolio, ganador de un premio Grammy, falleció este miércoles a los 59 años, y más de tres décadas dedicas al rap.

El artista nació el 1 de agosto de 1963 en Pensilvania bajo el nombre de Artis Leon Ivey Jr.

Hizo parte de la banda de hip-hop WC and the Maad Circle en 1991 y tres años después comenzó su carrera de solista con el álbum It Takes a Thief.

Pero su carrera artística no solo estuvo ligada a la música, Coolio también tuvo su paso por la actuación: participó en películas y series televisivas como Martin (1995) y Sabrina the Teenage Witch (1996).