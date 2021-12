A su vez Narváez convocó para el martes una reunión con los marchantes. “Una cita que pedíamos desde hace más de un año y que si no es por esta presión, este plantón, no la hubiera dado. Esperemos que tenga soluciones concretas”, acotó Zapata. Sin embargo, no se tiene certeza si tal encuentro se realizará: los artistas se reunirán el lunes en el auditorio del Teatro Matacandelas a trazar las acciones venideras y los voceros de los próximos días.

El Secretario responde a los críticas sobre el presupuesto para la cultura

Tras varios intentos y semanas de espera, Álvaro Ósmar Narváez, secretario de Cultura, accedió a darle a EL COLOMBIANO una entrevista para conversar sobre las inquietudes de los gestores culturales de la capital antioqueña. El diálogo se dio por vía telefónica y se habló, entre otras cosas, del presupuesto destinado para la cultura en 2022 y del plantón de este viernes.

Publicidad

Hablemos del presupuesto de cultura para 2022...

“Hay varios asuntos frente al presupuesto que es muy importante conocer: el inicial no es el presupuesto ejecutado al final del año. Se toma un punto de partida para cumplir los indicadores del Plan de Desarrollo. Hoy se discutió el presupuesto, un presupuesto de 79.000 millones de inicio (sin incluir funcionamiento) y hay un compromiso de que va a aumentar. ¿Qué entendemos nosotros por el presupuesto? Un inicial que se discute con las comunidades –el presupuesto participativo–más uno de recaudos y uno que se va adicionando durante el año.

Es importante entender que —y ojalá esto salga— que hay otras dependencias que le han venido apostando también al presupuesto de cultura. Entre otras secretarías y entes del conglomerado hay $36.000 millones más. En este año vamos por una ejecución de $ 116.000 millones. La pandemia ha afectado demasiado al sector cultural y no es solamente una responsabilidad de la institucionalidad pública, es una situación global. Nosotros hemos tratado de mantener los recursos del sector cultural. Las dificultades del sector pasan porque hay que generar un proceso de renovación de los modelos de interacción, porque el sector ha crecido mucho”.

¿Puedo incluir en el artículo que se va a disminuir o a aumentar el presupuesto”

“Sí, hay una disminución en el recurso del año anterior a este, pero no significa que al final del año no podamos tener aumento. Voy a poner ejemplos: en la administración anterior, el inicio de uno de los años fue aproximadamente el mismo recurso que tenemos, pero terminaron con alrededor del 60 % más. Y eso siempre ha pasado. Hoy tenemos gestionados $78.800 millones en el COAI más $16.200 millones de presupuesto participativo”.

Pareciera que hay una ruptura con los artistas. Ellos han dicho que no se puede conversar con usted...

“Hoy en el debate del Concejo a cada uno le dije cuándo me había llamado y cuánto tiempo me había demorado en contestarle. A todo el sector yo lo he escuchado. A mí no me pueden decir que yo no los escucho: lo que pasa es que una cosa es escuchar y otra cosa es entregar privilegios sin haber pasado por los procesos de contratación. Le voy a decir algo: quien diga que no se le ha escuchado está mintiendo. Hay que entender que los privilegios no son derechos. Todos los que protestaron ahí trabajan en las redes de prácticas artísticas, en convenios de asociación con nosotros. Aquí no podemos hilar tan delgadito, que no pueden venir a decir que no les estamos ayudando. Eso es totalmente falso”.

¿Cómo piensa restablecer esos vínculos?

“Te voy a hacer un recuento. Recuerdo que era estudiante y entré un día al Ateneo Porfirio Barba Jacob y ahí estaban Farley Velásquez y Cristóbal Peláez diciendo que la responsabilidad de la cultura es del Estado. Yo me paré como estudiante de la Universidad de Antioquia y les dije: ‘¿Y por qué no nos preguntamos cómo construimos juntos un consumo cultural?’. Estoy hablando de 2003. Cuando egreso de la Universidad monto un proyecto cultural que dependía de la institucionalidad solo un 13 %. Hay que buscar modelos de gestión diferentes.

Remediar la ruptura no es darles gusto o cumplir los mandatos de alguien. Tenemos que cambiar. Tenemos que entender que el proceso de gestión también tiene que cambiar. El mundo avanza, vamos a entrar a un reto muy difícil, la transformación digital. Si el sector no la asume en todas sus dimensiones va a ser muy difícil que se sostenga y eso no es responsabilidad del Estado. El mundo avanza, va cambiando de modelos. Entran en crisis los modelos establecidos. Les toca trabajar de la mano con el Estado, pero no se trata de un asunto de imponer y que se sigan manteniendo unos privilegios y no unos derechos”.