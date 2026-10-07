La Paloma de la Paz de Botero cayó desde el tercer piso del Museo Nacional y sufrió daños

En un hecho insólito, la escultura Paloma de la Paz, que el maestro Fernando Botero donó en 2016 para conmemorar la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc, sufrió un accidente este martes en el Museo Nacional de Colombia.
Según informó El Reporte Coronell, de Caracol Radio, una estudiante de Licenciatura en Educación Artística que visitaba el museo se acercó demasiado a la obra para tomarse una fotografía, empujó accidentalmente el pedestal y la escultura cayó del tercer piso al segundo.