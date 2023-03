Cinco obras de arte sobre la figura del padre y sus encrucijadas

No son pocas las obras literarias, de cine y música en las que la figura del padre es una sombra larga o un fantasma que se obstina en no desaparecer apenas las luces de la mañana llenan el dormitorio. En esa lista hay de todo: textos que son juicios implacables – Carta al padre, de Franz Kafka , y la Invención de la soledad, de Paul Auster –, discos que aúllan por la muerte del padre – The Wall y The Final Cut, de Pink Floyd –, y elogios a la vida y los milagros de la paternidad – El olvido que seremos , de Héctor Abad F –. Al igual que dios, el padre duele en los pliegues del alma, por una cosa o por la otra.

3) The Final Cut

El oficial británico Eric Fletcher Waters murió el 18 de febrero de 1944, durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Dejó una viuda y dos huérfanos, uno de ellos –Roger– con los años se convirtió en uno de los compositores más importantes de la historia del rock, la pluma responsable de discos del calibre de The dark side of the monn, Animals, Wish you were here y The Wall. El dolor y la rabia por la muerte violenta de su padre –que fue objetor de conciencia y un pacifista convencido– hicieron que Waters escribiera el álbum conceptual The Final Cut, un fuerte alegato contra la guerra y las ambiciones de los imperialistas. Dos de las canciones son directas. En The Post War Dream Waters increpa a la entonces primera ministra Margaret Thatcher: “¿Es por esto que murió papá? (...)¿Qué pasó con el sueño de la postguerra?/ Oh, Maggie, Maggie, ¿qué hemos hecho?”. El reclamo fue formulado poco después de la guerra con la Argentina por las islas Malvinas. Y la segunda es la satírica The Fletcher Memorial Home.