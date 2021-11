Poco antes de que empezara la pandemia se decidió por fin a escribir esa historia, “’Nunca’ llegó muy rápidamente. Escribí el guion y el primer borrador en un año aproximadamente, y el proceso de reescritura me llevó tres meses, que es una velocidad vertiginosa para mí . La última vez que me sentí tan lleno de ideas fue cuando escribía El ojo de la aguja , hace casi medio siglo”.

Para la investigación de su libro, que suele ser minuciosa, entrevistó a diferentes personalidades de poder, los encargados de tomar las decisiones difíciles que en una fatal suma podrían desencadenar una nueva guerra mundial, primeros ministros, generales, embajadores, expertos en relaciones internacionales. Se convirtió en un consumidor habitual de “The Economist cada semana y el Financial Times cada día, además de la revista Foreign Affairs, The China Quarterly y The Journal of Strategic Studies” y aprendió sobre portaaviones, lanzamisiles, búnkeres nucleares, entre otras armas. Además visitó algunos sitios claves para su historia, pero no tantos como habría querido a causa de la pandemia, “Pekín, el desierto del Sáhara y la Casa Blanca”.

Uno de los datos que más lo impresionó, cuenta Follet, fue aprender el estricto protocolo que debe seguir el presidente de Estados Unidos para activar las armas nucleares.