La actriz hispanocubana Ana de Armas , la película “ Argentina, 1985 ”, dirigida por el argentino Santiago Mitre, y el “Pinocho ” del mexicano Guillermo Del Toro fueron incluidas este jueves entre las candidatas en las categorías de mejor actriz, mejor película de habla no inglesa y mejor filme de animación. Ambas cintas fueron premiadas en los recientes Globos de Oro de 2023.

En la categoría a mejor filme extranjero, “Argentina, 1985”, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, aspirará al galardón junto con “Sin novedad en el frente”, “La emperatriz rebelde”, “Decision to Leave” y “The Quiet Girl”, mientras que “Pinocho” se enfrentará a “Marcel the shell with shoes on”, “Gato con botas: el último deseo”, y “Red”.

La película alemana “Sin novedad en el frente“ se convirtió este jueves en el filme en lengua extranjera con mayor número de nominaciones a los premios de cine Bafta en la historia de la Academia británica y encabezó la lista de candidaturas con 14.