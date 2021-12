La película se llama Being the Ricardos , y se centra en una semana concreta de la producción de la serie I Love Lucy cuando Lucy y su marido, el cubano Desi Arnaz (interpretado por Javier Bardem) se enfrentan a una crisis que podría terminar con sus carreras y también con su matrimonio.

Hoy en Amazon Prime Video se estrena una película que se centra en una semana en la vida de esta actriz, por eso Nicole Kidman, quien la interpreta, aclara en una charla en la que EL COLOMBIANO estuvo presente, que esta no es una biografía. “No es ese tipo de narración. Es el relato de Aaron Sorkin (director y guionista) en el que comprime una serie de hechos en una semana y luego, al avanzar y retroceder, puede mostrar la esencia de quién era esta mujer y quiénes eran las personas que estaban con ella”, dijo.

En las décadas del 50, 60 y 70 hubo una estrella muy popular e influyente en la comedia norteamericana: Lucile Ball, más conocida como Lucy. En Colombia, por ejemplo, se vio uno de sus tantos programas: El show de Lucy , pero tuvo muchos más: I love Lucy , The Lucy-Desi Comedy Hour , Here’s Lucy y Life with Lucy.

Para Javier Bardem lo exquisito del guion es la misma complejidad que tiene, “que realmente va a diferentes lugares sin abandonar a nadie como tal y reúne muchos aspectos de ellos como matrimonio, como pareja, como artistas, como compañeros y todo está muy bien armado. Fue una mezcla emocionante de interpretar, pero también lo será para el público que lo vea. Está muy lleno de diferentes detalles que le mostrarán a la audiencia quiénes eran ellos y qué estaban haciendo en su día a día”.

Cuenta Nicole Kidman que al inicio sintió un poco de angustia al interpretar a un personaje tan querido y la clave se la entregó el mismo Sorkin en un correo electrónico (la preparación del personaje fue en plena pandemia) cuando le dijo que no quería que hiciera una imitación de Lucy. “Yo estaba tratando de conseguir hasta el tono de voz de Lucy, al inicio no me gustó, pero poco a poco y por suerte, tuve un par de meses para poder trabajar en ello de forma lenta. Lo claro es que la esencia del personaje ya estaba allí, podía sentirla y a eso ayudó que la película este tan bellamente escrita”.