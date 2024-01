“Me gusta la calma con la que lo hace, llega a ser agradable y relajante al escucharle. Se distancia de la prisa y el desespero de la mayoría por querer decirlo todo y al final no decir mucho”, comentó otro fanático.

Letra YOUNG MIKO || BZRP Music Sessions #58

¿Cómo llegamos aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra vez

No sé cuándo la vo’a ver

Pero mientras tanto andamos en Jet Ski en Mallorca (Ah)

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede

Y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Baby, aquí corremos fino, digo, yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance, jum, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, ¿hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favores? Cabrón, sí, me imagino

Sí, es que, man, yo te vi, afuera, en la fila para mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco

Si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luces, déjame a oscuras

Que mi gente prende los flashes si yo pido que los suban

Pero mientras tanto andamos en Jet Ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede

Y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Aquí va otra más

Para los que han estado de siempre

Eso es ojalá (Ojalá)

Ustedes nunca me suelten (Mmm)

Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar

Aunque todas las marcas me quieran auspiciar

Aunque ya todas mi exes quieren ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar

No, no significa que yo dejo de ser (normal)

Puede que antisocial

Que no sepa confiar no es nada personal

Es que, si cambian de color, no me quiero asociar

Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar

No te sientas mal, no eres tan especial

Dicen que hablaste de mí, pero andas sin señal

Y mientras tanto andamos en Jet Ski en Mallorca (Ah)

Mientras tanto estamos contando torta

La que puede, puede

Y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe