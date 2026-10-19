Waka Waka en Kirguistán: Shakira hizo historia en el Bishkek Arena de Asia con más de 40.000 personas

El domingo 18 de octubre, Shakira dio su primer concierto en Asia Central frente a más de 40.000 personas en el Bishkek Arena, en Kirguistán, según los organizadores. Fue una de las paradas más inesperadas de Las mujeres ya no lloran World Tour, que llegó hasta allá después de su residencia en Madrid.

Kirguistán es un país montañoso de Asia Central, vecino de China y Kazajistán, y Bishkek es su capital. Allí se construyó el Bishkek Arena, el nuevo estadio nacional de fútbol, con capacidad para unas 51.000 personas, el más grande de la región. Abrió sus puertas el 31 de agosto con la ceremonia de los Juegos Mundiales Nómadas y se inauguró oficialmente el 5 de octubre con una gala de artistas kirguises y kazajos.

El concierto se anunció el 6 de septiembre, apenas unas semanas antes de la fecha, y el contrato establecía que Bishkek sería su única presentación en Asia Central. Esa exclusividad ayuda a explicar por qué el primer día se vendieron más de 13.000 entradas y por qué llegó público de 33 países. La mayoría de los visitantes viajaron desde Kazajistán, Rusia y Uzbekistán, aunque también hubo fans de Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, China y Arabia Saudita.