La dominicana Tokischa llegó a Medellín a hacer reguetón

¿Qué tal la experiencia en Estéreo Picnic?

“Me encantó la energía del público, fue muy eufórica, les gustó mi presentación, es un show nuevo, que estrené este año. Me siento muy contenta porque le he puesto mucho empeño a este tour y ver la reacción de la gente, tal y como pasó en Chile, Argentina y Bogotá, me tiene muy contenta.

En Estéreo Picnic no querían que me fuera, salí del escenario y la gente me seguía reclamando, salí dos veces después de despedirme. Me gustó mucho esa conexión. Toda esa gente me hizo pensar que estaban ahí solo por mi presentación”.

¿Está colaborando con dos chicas nuevas en el mundo artístico, cómo se da esa conexión?

“Recientemente sacamos un remix que le hice al tema Bandidaje, con July Queen y LissDoll, que son dos artistas que son pareja, eso me llamó mucho la atención. Me encantó unirme con ellas, me parece muy importante brindarles ese apoyo, tal y como a mi me apoyaron otras mujeres. Con ellas también estoy apoyando a la comunidad Lgtbiq+.

La primera que hizo una colaboración conmigo fue Farina, cuando yo apenas estaba comenzado, luego canté con Yailin (expareja de Anuel AA) y La Perversa, y luego apareció Rosalía que ha sido un gran apoyo en mi carrera.

La otra mujer con la que he trabajado fue con Madonna.

Este tipo de encuentros es algo que tenemos que hacer más frecuente, las mujeres nos tenemos que apoyar, en especial a los nuevos talentos, que traen nuevos colores a la música”.

¿Cómo le ha ido colaborando con figuras colombianas como Farina y Balvin?

“A Farina no la conozco en persona, pese a que tenemos una canción juntas, que grabamos por separado, siempre hablamos por Instagram.

A Balvin lo conozco muy bien, le mandé varias canciones y luego nos juntamos para hacer el tema y el video de Perra y pasó lo que pasó... pobre Balvin. A él lo afectó mucho porque todo el peso cayó sobre él, todas las críticas, por esa supuesta falta de respeto con la canción y el video. Aunque a mí me criticaron no fueron tan fuertes como con él.

A mí la critica no me afecta, siempre estoy segura de lo que digo y hago, la música que interpreto me sale de adentro y es lo que quiero expresar y eso pasó con Perra. Asumir las críticas hacer parte del rol del artista”.

¿Cómo hace para que esas críticas no la afecten?

“Soy una persona muy segura de lo que hago, me gusta lo que estoy haciendo, no hago las cosas por conveniencia, sino porque lo quiero hacer, que me critiquen es parte de mi vida”.

¿Cuál es el propósito de su visita a Medellín?

“Primero que todo conocer la ciudad de la que tanto me han hablado, es muy bella, lo otro es que el reguetón de Medellín se exporta por todo el mundo, hay figuras como Karol G, Feid, Maluma y J Balvin que son iconos, así que me gustaría no solo hacer el reguetón de acá, sino conocer otros ritmos propios de Colombia como la champeta, que la descubrí cuando Shakira la bailó en el SuperBowl, ella me antojó. Quiero explorar con productores de Medellín”.

¿Lo qué está viviendo hoy como artista lo había planeado?

“Desde niña soñé con ser artista, desde que tengo uso de razón quise ser modelo, bailarina, actriz o cantante, ese era mi lema de vida. Mi mamá viajaba mucho a Estados Unidos y me mandaba revistas como Bazar y Vogue, de alta moda y fui aprendiendo de estilo y cultura, fui creciendo con esa mentalidad y seguridad, pese que tuve una adolescencia superdifícil, confusa, depresiva y abusiva.

Cuando cumplí la mayoría de edad conocí las calles, la droga y la prostitución, fui perdiendo el foco, luego comencé a hacer sesiones de fotos, tenía una página de Instagram donde publicaba imágenes eróticas y me fui metiendo al mundo del arte y así conocí a mi manager, que me invitó a un estudio y ahí comenzamos a hacer música, eso fue en 2016, desde entonces no hemos parado.

Lo que de niña tuve en mente hoy es una realidad, por eso cuando estoy en un escenario confirmó que estoy haciendo lo que es”.

¿Cómo se proyecta en unos años?

“Hay muchas ilusiones, hay muchas cosas que quiero hacer, quiero afianzar mi presencia en el escenario, me falta hacer más música, un álbum, por ejemplo. Me quiero meter al mundo de la moda y la actuación. Tengo el sueño de hacer en el futuro música rock, pero mi meta final es después de vivir todo eso tener una vida de campo, cuando esté viejita quiero ordeñar vacas, cuidar los pollos y sembrar tomates”.