Tina Turner, la reina del rock & roll, falleció a los 83 años

El anunció se hizo oficial en su cuenta de Instagram: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana”.

El mensaje deja una sentida despedida: “Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

Medios internacionales aseguran que, según el portavoz de la artista, falleció en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), tras una larga enfermedad.

La estrella, nacida en Brownsville, Tennessee, Estados Unidos, es recordada por éxitos como What’s Love Got to Do with It y Proud Mary, pero además por su fuerza interpretativa y una voz, “ronca y poderosa”, como detalla la BBC de Londres.

Turner ganó ocho premios Grammy y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021 como solista.

Estrellas de la música lamentan el fallecimiento de la artista que fue inspiración para varias generaciones.

La Casa Blanca, por ejemplo, lamentó la “enorme pérdida” para la cultura de Estados Unidos registrada con la muerte de la icónica cantante de rock, soul y R&B Tina Turner el miércoles, a los 83 años.

“Es una noticia increíblemente triste. Tina Turner era un ícono, un ícono de la música”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que ella personalmente era “una gran admiradora”.