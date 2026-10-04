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La Sinfonía de los Bichos Raros, ahora también será una película

El universo musical de Puerto Candelaria se prepara para su debut en el cine, con un estreno mundial en el principal festival de cine fantástico del mundo, el Sitges. También llegará al país.

  • El elenco incluye la ex vocalista de Puerto Candelaria, Catalina Calle (Catt) como Macha, la rapera Kei Linch como Yeisy la araña y el cantante Rana, de Zona Prieta. Foto cortesía.
    El elenco incluye la ex vocalista de Puerto Candelaria, Catalina Calle (Catt) como Macha, la rapera Kei Linch como Yeisy la araña y el cantante Rana, de Zona Prieta. Foto cortesía.
Colprensa
hace 33 minutos
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Hace un par de años comenzamos a escuchar sobre La Sinfonía de los Bichos Raros, esa idea original de Puerto Candelaria, bajo la dirección creativa de Juancho Valencia, que primero fue un musical, luego pasó por la televisión y ahora llegará al cine –de estreno en Colombia el 22 de octubre– bajo la dirección de Julián Duque y Felipe Martínez.

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Esta producción acaba de ser confirmada como parte de la selección Family en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya – Sitges, considerado el festival de cine fantástico más importante del mundo y una plataforma de lanzamiento para algunas de las producciones de género más relevantes del cine internacional.

“Que una agrupación musical haya emprendido la aventura de crear la primera película musical de fantasía en Colombia es un hecho sin precedentes para el país, un acto creativo maravilloso. Y que se estrene mundialmente en el festival de cine de Sitges donde estrellas del cine de fantasía como Guillermo del Toro estrena sus apuestas cinematográficas es de verdad una noticia para celebrar”, le contó a EL COLOMBIANO Juancho Valencia.

La propuesta musical de La Sinfonía de los Bichos Raros obtuvo una nominación al Latin Grammy en 2022 y su música ha alcanzado más de un millón de reproducciones en Spotify. Posteriormente, el universo llegó al teatro musical y al mundo editorial, con un libro interactivo, consolidando una comunidad alrededor de sus personajes y de una premisa poderosa: la dicha de ser raros, pero bien.

¿De qué trata la película?

Es una producción realizada completamente en Colombia, sin uso de inteligencia artificial y cuenta la historia de Macha, una cucaracha adolescente que sueña con ser cantante y que en contra de todo reúne a sus amigos, una pandilla de bichos raros para presentarse en un reality show de talentos humanos, convirtiéndose en una aventura sobre la amistad, la identidad, los sueños y la posibilidad de encontrar un lugar en el mundo.

La película es una coproducción entre Merlín Producciones, casa matriz de Puerto Candelaria; la productora audiovisual Diptongo Media Group y el canal regional Teleantioquia. La distribución está a cargo de Emotion. Fue grabada completamente en Medellín

El elenco incluye a una de las vocalistas de Puerto Candelaria, Catalina Calle (Catt) como Macha, la rapera Kei Linch como Yeisy la araña y el cantante Rana, de Zona Prieta. Además cuenta con la participación especial de Jacques Toukhmanian y Luces Velásquez. Los músicos de Puerto Candelaria también hacen parte del universo narrativo, incluido Eduardo González, quien interpreta al temible Docx.

“Creamos este universo desde la música y la diferencia, y ahora descubrimos que también puede dialogar con el cine fantástico internacional”, concluyó Valencia.

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La llegada al cine es una nueva etapa de un universo que Puerto Candelaria ha construido durante años. El Festival de Sitges comenzará este jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el 18 del mismo mes.

¿Cuándo se estrena en Colombia la película La Sinfonía de los Bichos Raros?
La Sinfonía de los Bichos Raros se estrenará en los cines de Colombia el 22 de octubre. Antes de su llegada al país, la película tendrá presencia en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya – Sitges, que se realizará del 8 al 18 de octubre.
¿De qué trata La Sinfonía de los Bichos Raros?
La película cuenta la historia de Macha, una cucaracha adolescente que sueña con ser cantante y reúne a una pandilla de bichos para participar en un reality show de talentos humanos. La aventura aborda temas como la amistad, la identidad, los sueños y la búsqueda de un lugar en el mundo.
¿Dónde se grabó La Sinfonía de los Bichos Raros?
La Sinfonía de los Bichos Raros fue grabada completamente en Medellín y es una producción realizada en Colombia. En ella participaron Merlín Producciones, Diptongo Media Group y Teleantioquia, mientras que la distribución está a cargo de Emotion.

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