La Sinfonía de los Bichos Raros, ahora también será una película

Hace un par de años comenzamos a escuchar sobre La Sinfonía de los Bichos Raros, esa idea original de Puerto Candelaria, bajo la dirección creativa de Juancho Valencia, que primero fue un musical, luego pasó por la televisión y ahora llegará al cine –de estreno en Colombia el 22 de octubre– bajo la dirección de Julián Duque y Felipe Martínez.

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Esta producción acaba de ser confirmada como parte de la selección Family en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya – Sitges, considerado el festival de cine fantástico más importante del mundo y una plataforma de lanzamiento para algunas de las producciones de género más relevantes del cine internacional.

“Que una agrupación musical haya emprendido la aventura de crear la primera película musical de fantasía en Colombia es un hecho sin precedentes para el país, un acto creativo maravilloso. Y que se estrene mundialmente en el festival de cine de Sitges donde estrellas del cine de fantasía como Guillermo del Toro estrena sus apuestas cinematográficas es de verdad una noticia para celebrar”, le contó a EL COLOMBIANO Juancho Valencia.

La propuesta musical de La Sinfonía de los Bichos Raros obtuvo una nominación al Latin Grammy en 2022 y su música ha alcanzado más de un millón de reproducciones en Spotify. Posteriormente, el universo llegó al teatro musical y al mundo editorial, con un libro interactivo, consolidando una comunidad alrededor de sus personajes y de una premisa poderosa: la dicha de ser raros, pero bien.