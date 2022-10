Tan pronto se hizo oficial a principios de junio que Shakira y Piqué se separaban después de 12 años de relación y dos hijos, los seguidores de la cantante se prepararon para una canción intensa y desgarradora, como ya lo había hecho otras veces. No hubo que esperar mucho: solo tres meses y un poquito. A las 7:00 de la noche de este miércoles 19 Shakira presentó Monotonía, que en menos de 24 horas ya llevaba más de un millón quinientos “me gusta” en YouTube y casi 18 millones de visualizaciones. Eso sin contar las otras plataformas: en iTunes estaba de primera en diez países. Puede leer: ¿Se la ha pasado buscándole significado al video “Monotonía” de Shakira? Esto se dice No decepcionó: en 3 minutos 4 segundos, la artista dio una versión de su tusa, con frases imposibles de no llevar al rompecabezas que los seguidores se han armado sobre la separación con el futbolista: “Te quiero, pero me quiero más a mí”, “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”, “tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo te olvidaste de lo que un día fuimos”. Solo el coro ya es una explicación de por qué terminaron: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”. Publicidad También sus mensajes en redes confirman lo mucho que hay de su relación en esa canción. En Twitter contó lo de iTunes y agradeció a la gente: “Cada vez que tuve un agujero en el pecho fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo”.

Las teorías Aunque es muy claro el mensaje de la colombiana, la canción ha sido diseccionada de todas las maneras posibles. Publicidad Por ejemplo, en una de las primeras escenas del video musical de la canción que estrenó junto con Ozuna, aparece la figura de un hombre de espalda, de estatura alta y suéter blanco, una prenda que desde el primer momento les fue familiar a los seguidores de la cantante y a los que seguían la relación que sostenía con el futbolista del Barcelona. Sucede en el segundo 19, porque según la teoría de los fans, esa prenda la llevaba puesta el futbolista durante el video de Me enamoré, una canción de 2017 dedicada al jugador en el que aparece un hombre misterioso con un saco blanco y al final se revela su cara. En redes además se ha mencionado que los hombres extra que aparecen en el video comparten similitudes físicas con Gerard Piqué: altos, flacos y barbados. Publicidad

Incluso hay seguidores que fueron más allá y analizaron el orden de publicación de sus canciones como “Me gusta” (2020) para hablar sobre los fracasos de la relación; “Don’t Wait Up” (2021), sobre el intento de recuperar el amor; “Te felicito” (2022), como la fase de duelo y, finalmente, “Monotonía”, como la explicación de qué pasó. Puede leer: Shakira, Ricky Martin y Ozuna: Los cantantes latinos que se “ganaron” la Copa del Mundo Para otros hay un cierre del ciclo del amor con el defensa del equipo azulgrana, porque una de las primeras canciones de Shakira en las que parece que ya está Piqué en su vida fue Sale el sol, que justo se lanzó un 19 de octubre, pero en 2010, es decir, hace exactamente 12 años: “Estas semanas sin verte/ me parecieron años/ tanto te quise besar/ que me duelen los labios”. El contraste llega con Monotonía: “Es un adiós necesario”, “lo que un día fue increíble se volvió rutinario” y “no me saben a nada tus labios”. Publicidad