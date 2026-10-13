¿Cuánto recaudó Shakira en su gira mundial? Esta es la millonaria cifra de su tour más taquillero

Trece conciertos, más de 700.000 asistentes y un impacto económico superior a los 200 millones de euros en Madrid. Sumando todo lo recaudado a nivel global, fueron 534 millones de dólares solo en taquilla. La gira Las Mujeres Ya No Llorar World Tour de Shakira es un rotundo éxito comercial y sin duda uno de los fenómenos del entretenimiento en vivo más grandes de la historia reciente. La barranquillera cerró este lunes su residencia europea en la capital española con una lista de registros que difícilmente se repetirán pronto. Las primeras nueve fechas de la residencia vendieron 452.097 entradas, con un promedio de 50.233 fans por concierto, cifras que le valieron el primer lugar en el chart LIVE75 de Pollstar correspondiente a septiembre, la medición de referencia para el negocio del entretenimiento en vivo a nivel mundial.

En total, la gira acumula más de cuatro millones de entradas vendidas en todo el mundo, lo que la consolida como una de las giras latinas más taquilleras de todos los tiempos. Entérese: ‘La Tortura’ de no estar en Madrid: Shakira y Alejandro Sanz se reencontraron en el cuarto concierto

Macondo Park

El dato más llamativo de la residencia madrileña es arquitectónico. Para alojar los conciertos, Shakira creó Shak’s City, un espacio cultural de 185.000 pies cuadrados que incluyó un estadio diseñado específicamente para la ocasión por la firma danesa BIG (Bjarke Ingels Group), reconocida mundialmente por proyectos de gran escala. El recinto fue bautizado con el nombre de la artista.

El espacio, también conocido como Macondo Park, no se limitó a los conciertos. A través del programa ES LATINA, la residencia se convirtió en una plataforma cultural que reunió a más de 1.500 artistas de todo el mundo y ofreció más de 400 horas de programación en música, arte, literatura, moda y gastronomía. En otras noticias: Linda Caicedo y Johan Mojica acompañaron a Shakira en “La caminata de la Loba” en Madrid: así fue el encuentro Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El impacto en la ciudad fue medible. Según los organizadores, la demanda turística y las reservas de hotel superaron las generadas por eventos como la visita del Papa León XIV y la Fórmula 1 en Madrid.

Un elenco de varios géneros y generaciones

A lo largo de las 13 noches, Shakira compartió escenario con un elenco que cruzó géneros y generaciones: Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap aparecieron como invitados especiales en distintas fechas de la residencia. La lista refleja el alcance de una artista que opera con igual comodidad en el pop anglosajón, el reguetón y la balada latina, y que en esta gira convirtió esa amplitud en argumento central del espectáculo.