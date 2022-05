En ese momento habló del cariño que el público le tiene y eso fue evidente en ese concierto: “Me alegra mucho que usted me diga que la gente me tiene un gran cariño, me gustan los amores de ida y vuelta, los amores compartidos. Para mí ha sido siempre una tierra muy cercana porque es una muy afín a la música, el paisa es muy dado a la serenata, a cantar. Mis recuerdos están muy ligados a eso”, dijo.

Era imposible no incluir a Medellín, aquí el público lo ha visto en vivo desde hace varias décadas y hay fanáticos suyos tan fieles como apasionados (muchos incluso compraron la boleta para ir a Bogotá cuando no había certeza del show en la ciudad).

La despedida

En el anuncio de estos conciertos el año pasado, Serrat dejó clara su posición: “Me retiro sólo de subir a los escenarios, de los conciertos. No me retiro ni de vivir, ni de cantar, ni de hacer música, ni de escribir. No me retiro de estar vivo”.

A sus 78 años la pandemia tuvo un papel vital en la decisión de dejar la música en directo, también lo dijo cuando anunció esta gira del adiós que ya es una realidad: empezó en Nueva York el pasado 27 de abril y terminará en Barcelona el 23 diciembre (ya está agotada la boletería de ese último concierto). “No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”.

Colombia tiene dos fechas, hoy en Medellín y el miércoles en Bogotá: “A veces me pregunto qué pasará después... y pienso automáticamente: primero llegar, cuando lleguemos pensaremos qué va a ocurrir después. Espero estar suficientemente bien para agradecer a la vida la generosidad con la que me ha tratado”.

Y eso hará esta noche, agradecer con música, con sus grandes canciones, desde las 8:00 p.m., a aquellos fieles seguidores por tantos años, los que agotaron la boletería para despedirse en vivo, como corresponde.