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Salud de Lionel Richie preocupa a EE.UU: ¿fin de la edad de oro de Motown?

El artista es una de las leyendas vivas de la música afroamericana. Tiene una dimensión parecida a Prince y a Michael Jackson. De hecho, fue el compositor de “We are the world” al lado de Jackson.

  • Lionel Richie suspendió un concierto en Minnesota tras sentirse “mareado” y “extraño”. Fue llevado al hospital por su equipo de trabajo. Foto: Getty.
    Lionel Richie suspendió un concierto en Minnesota tras sentirse “mareado” y “extraño”. Fue llevado al hospital por su equipo de trabajo. Foto: Getty.
El Colombiano
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hace 40 minutos
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El cantante Lionel Richie, de 77 años, fue trasladado de urgencia a un hospital la noche del miércoles, luego de presentar un malestar durante su concierto en el Grand Casino Arena de St. Paul, en Minnesota, según reporte de TMZ.

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De acuerdo con el medio, el artista interrumpió su presentación tras manifestar en pleno espectáculo que se sentía “mareado” y “extraño” . Richie incluso tuvo que sentarse sobre una de las plataformas del escenario mientras interpretaba Dancing on the Ceiling, uno de los momentos más enérgicos de su repertorio, algo poco habitual en sus presentaciones.

Pese al malestar, Richie intentó mantener la calma y hasta bromeó con el público al asegurar que, en una situación así, lo mejor que se podía hacer era “sentarse”.

Fuentes cercanas al cantante indicaron a TMZ que paramédicos lo atendieron entre bastidores antes de trasladarlo en ambulancia a un centro médico. Sin embargo, señalaron que la decisión se tomó como una medida de precaución. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente su estado de salud.

Más tarde, su saxofonista, Dino Soldo, informó a los asistentes que el cantante no se encontraba en condiciones de continuar con el show.

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El concierto era el inicio de la gira conjunta de Richie con Earth, Wind & Fire, con 26 fechas programadas. La próxima presentación está prevista para este viernes en Chicago. No se sabe si se realizará.

Richie es una leyenda de la música estadounidense. Ha ganado múltiples premios Grammy y un premio Óscar a la Mejor Canción Original en 1986 por Say You, Say Me. Es coautor junto a Michael Jackson del himno benéfico We Are the World.

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