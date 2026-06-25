Salud de Lionel Richie preocupa a EE.UU: ¿fin de la edad de oro de Motown?

El cantante Lionel Richie, de 77 años, fue trasladado de urgencia a un hospital la noche del miércoles, luego de presentar un malestar durante su concierto en el Grand Casino Arena de St. Paul, en Minnesota, según reporte de TMZ.

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De acuerdo con el medio, el artista interrumpió su presentación tras manifestar en pleno espectáculo que se sentía “mareado” y “extraño” . Richie incluso tuvo que sentarse sobre una de las plataformas del escenario mientras interpretaba Dancing on the Ceiling, uno de los momentos más enérgicos de su repertorio, algo poco habitual en sus presentaciones.

Pese al malestar, Richie intentó mantener la calma y hasta bromeó con el público al asegurar que, en una situación así, lo mejor que se podía hacer era “sentarse”.