¿Quiénes son Twenty One Pilots, la banda que reemplazará a Blink-182 en el Estéreo Picnic?

Luego de que la banda Blink-182 confirmara su ausencia en los escenarios de América Latina, incluyendo el Festival Estéreo Picnic, por un accidente que sufrió el baterista de 47 años Travis Barker, el FEP anunció que quienes reemplazarán a la agrupación estadounidense sería la banda Twenty One Pilots conformada por Tyler Joseph y Josh Dun.

“¡Es oficial! Los @twentyonepilots llegan a Un Mundo Distinto como la gran cabeza de un cartel legendario este jueves 23 de marzo. Son un huracán en tarima que acelera corazones, arranca gritos de alegría y va cambiando vidas a su paso. Tenemos una cita imperdible con la historia y no podemos esperar”, escribieron tras el anuncio oficial.

Twenty One Pilots es una banda originaria de Columbus, Ohio y se formó en 2009 por el vocalista Tyler Joseph con Nick Thomas y Chris Salih, sin embargo ellos se fueron en 2011. Ahora la agrupación la integran el fundador original Joseph y el baterista Johsh Dun.

Algunas canciones reconocidas de la agrupación son “Heathens”, “Stressed Out”, “Hometown”, “Tear in my Heart”, “Nico and the Niners” y otras más, que se cantarán en El Campo de Golf Briceño 18, sitio donde se hará el FEP este año.