Un concierto para la historia: el épico adiós de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en Birmingham

Ozzy Osbourne , Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward compartieron escenario por primera vez en dos décadas durante el concierto Back to the Beginning , un festival de nueve horas que reunió a más de dos millones de espectadores vía streaming y a miles de seguidores en el estadio Villa Park.

El concierto se transformó en un homenaje vivo al legado de Black Sabbath , con apariciones de Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Tool y Anthrax, entre otros, quienes interpretaron versiones de clásicos de la banda junto a sus propios éxitos. “Sin Black Sabbath no habría Metallica.” afirmó James Hetfield, recordando la influencia definitiva del grupo en generaciones de músicos.

Pero más allá de todo, el evento no solo representó un adiós para Black Sabbath y Ozzy Osbourne, sino también una celebración solidaria. Todos los ingresos, tanto de la transmisión en vivo como de la taquilla, fueron destinados a organizaciones como Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y el Hospicio Infantil Acorn, demostrando que la banda optó por un homenaje sincero en lugar de una lucrativa gira de despedida.

Momentos memorables como la interpretación de Walk This Way por Steven Tyler, Ronnie Wood y Travis Barker, así como Whole Lotta Love con Tom Morello y Chad Smith, sellaron la jornada con el espíritu colaborativo que marcó la historia del rock. El actor Jason Momoa presentó el evento, sumando un aire ceremonial a una noche que fue mucho más que un concierto: “Fue el fin de una era”.