“Yo nunca dejo de ensayar”: Oscar D’León está listo para su concierto en Envigado

–Siento una gran felicidad, un gran compromiso y responsabilidad al estar en estos conciertos. Afortunadamente, siempre estamos preparados, yo no dejo de ensayar, no dejo de crear algo para mi show, pero aunque prepare lo que prepare el público es el que dirige mi show.

–Ojalá que haya una persona que nos agrupe como en aquella época lo hizo Ralph Mercado en Nueva York, hace falta alguien que nos agrupe a nivel mundial porque estamos disgregados y están emergiendo nuevos grupos, nuevos cantantes, eso me encanta lo que está pasando (...) Me complace muchísimo, viene algo bueno por ahí, viene una ola expansiva de este género otra vez.

EN UN MINUTO

¿Qué ritual tiene antes de los conciertos?

“Estiramiento y calentar mis cuerdas vocales”

¿Qué come Oscar De León antes de un concierto?

“Nada, no se debe comer nada”

¿Se demora en conciliar el sueño después de un concierto?

“A veces, si he dormido mucho en el día que es lo propio de un cantante, dormir y descansar bastante, pues a veces me cuesta coger el sueño, por eso siempre pido en los hoteles una habitación que tenga doble televisión y después del concierto me pongo a ver televisión hasta que cabeceo”.

¿Algo gracioso que le haya pasado en un concierto?

“Recuerdo una vez que se me rompió un pantalón, por detrás y entonces yo lo que hice fue voltearme y señalar, menos mal que siempre uso ropa interior y le dije a la gente: ‘señores, se me rompió el pantalón’, no escondí nada y la gente se reía y me aplaudieron por eso, yo soy muy auténtico, soy espontáneo y sincero”.

¿A quién le hubiera gustado ver en vivo en un concierto y que ya no esté? “Me hubiese gustado ver a Benny More, porque a Celia la vi, una diva para mí, me hubiese gustado cantar con Miguelito Valdés, me hubiese gustado con Tito Gómez, un bolerista increíble”.

¿La canción que más le piden y que no puede dejar de cantar en un concierto?

“Llorarás, Detalles, Sigue tu camino y de ahí para abajo, el repertorio es grande, por estos días me he puesto a hacer todo el repertorio por abecedario, ya van 360 temas y cuando me acuerdo de algo que no está en la lista lo anoto porque quiero enviárselo a los muchachos, porque a veces dejamos de tocar temas porque piden siempre los mismos entonces voy a mandar eso a mi orquesta para que todos los días agarren tres temitas para que los repasen, me gusta tener siempre una carta debajo de la manga”.