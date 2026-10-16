Quinteto Astor Piazzolla llega a Medellín: “No hay otra ciudad más tanguera”

Tan tanguera es Medellín que hasta los herederos del legado del gran artista argentino Astor Piazzolla aseguran que lo que sienten tocando aquí no lo sienten sino cuando están en Buenos Aires, “no existe otra ciudad en Argentina más tanguera que Medellín”, nos contó Dario Vaccaro, actual Director General y Manager del Quinteto Astor Piazzolla, el grupo que nació hace más de 25 años con el fin de preservar y difundir la obra del revolucionario bandoneonista y compositor argentino. Vaccaro añade que estar en Medellín es como estar en casa, “ustedes conocen nuestra música a la perfección, conocen el repertorio, el estilo, lo entienden, lo bailan. Yo he llegado a bailar más tango en Medellín que en Buenos Aires. Llegar a Medellín es como ir a visitar a un familiar que está en otra ciudad”, reiteró.

Puede leer: ¡Prográmese! El Grupo Niche presentará su disco sinfónico por primera vez en Medellín El grupo se presentará en el Teatro de la Universidad de Medellín el jueves 29 de octubre, en un espectáculo en el que presentarán su álbum Le Grand Tango, un programa que recorre algunas de las piezas más representativas de su universo musical.

Justo este disco está nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de tango, una que conocen a la perfección porque ya la han ganado en dos ocasiones, en 2019 y 2023. “Es el reconocimiento de gente que trabaja como uno, somos un sello independiente y trabajamos todo a pulmón. Todo lo hacemos con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces tener el reconocimiento de esa gente es maravilloso. Es una forma de reiterar que si algún día nos morimos, esta música va a quedar eternizada”. Es que la música de Piazzolla ha sido el legado que todo el equipo quiere preservar. Aunque los hijos de Piazzolla ya fallecieron aún hablan con su viuda Laura Piazzolla –hoy con 93 años– y constantemente con sus nietos. “Hablamos con Pipi Piazzolla, uno de sus nietos que también es músico, tiene una banda fantástica y nuestra misión es poder mantener esto puro, el legado de Astor. Tratamos de respetar sus ideas”. Puede leer: Estos son los conciertos que faltan en El Campín en 2026, ¿qué pasará con el fútbol? Justo de este nuevo disco, por ejemplo, rescataron Le Grand Tango, obra que el compositor dedicó al célebre violonchelista Mstislav Rostropóvich en 1982 y que recientemente fue adaptada por el quinteto.