Mägo de Oz anunció concierto en Colombia: fecha, precio de boletas y otros detalles

Mägo de Oz regresará a Colombia en 2027 para presentar su nueva producción, Malicia. La noche de las brujas. La banda española de metal se presentará el próximo 26 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira latinoamericana La Noche de Brujas Tour.

El anuncio llega pocas semanas después de que el grupo se presentara en el Festival Cordillera 2026, donde volvió a encontrarse con sus seguidores colombianos. Ahora, la agrupación liderada por Txus di Fellatio prepara un concierto propio en la capital, con un repertorio marcado por sus canciones más conocidas y los temas de su más reciente disco.

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Mägo de Oz ha construido durante décadas una relación cercana con el público colombiano, que ha acompañado la trayectoria de una de las bandas más reconocidas del metal en español. Su regreso hace parte de una extensa gira que durante 2026 y 2027 llevará al grupo por distintos países de América Latina.

La agrupación comenzará el tour el 13 de febrero en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Después pasará por San Salvador, El Salvador, antes de llegar a Bogotá el 26 de febrero. El recorrido continuará por Ecuador, con conciertos en Quito y Cuenca, y seguirá hacia Perú y Chile.

También están programadas presentaciones en Arequipa, San José de Costa Rica, Tegucigalpa y Managua, aunque las fechas de estas cuatro ciudades todavía están por definirse.