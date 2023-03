Pipe Calderón canta en familia y presenta el álbum Back 2 The Game

Yo compuse Aguardiente para Daniel para su álbum Más gigantes que nunca, pero al final no quedó incluida, así que decidimos ponerla en mi disco. Con Lunaty, mi hermano menor, tengo más de 10 canciones grabadas, le he ayudado a encontrar su propio estilo”.

“Incursionó mucho en afrobeat, algo que me jala mucho, eso me vuela la cabeza. Este álbum permite ver al Pipe Calderón que comenzó con el reguetón, que fue uno de los pioneros, también con acústicos y guitarra, con Mi aguardiente”.

“Tenía muchas ganas de hacer un álbum, llevaba mucho tiempo sin producir ese tipo de trabajo, que es lo que más me ha funcionado en mi carrera, son formatos que me muestran orgánicamente los temas que hay que trabajar. Hacer un álbum es costoso, entonces los artistas nuevos no tienen los recursos y le apuestan a lanzar canciones y esa ha sido la nueva modalidad de trabajo.

¿Qué viene tras el álbum?

“Después de este álbum voy a seguir sacando EP y colaboraciones, ahora mismo tengo mucha energía, estoy enfocado y maduro para tener claro que me hace feliz en la música, no tengo afán, no estoy compitiendo con nadie, no hay afán. Lo que me desahoga el alma y me hace feliz es hacer música”.

¿La gente lo asocia con el reguetón...?

“Ser versátil es complicado, porque a la gente le gusta encasillarte en un género, le gusta poner etiquetas. Después de tantos años, llevo 13 años como solista, la gente ya me identifica como músico, no como reguetonero.

Yo comencé como guitarrista y productor en el vallenato y esa es la música que me crió, y la que aprendí fue el reguetón.

El vallenato provoca en mí un sentimiento especial. Del reguetón me mueven los clásicos, como le pasa a la generación que creció con Tego Calderón o Ivy Queen”.