Laura Pausini anunció concierto en Medellín: fecha, precio de boletas y otros detalles

La cantante italiana se presentará por primera vez en Medellín. Aunque Pausini ya ha ofrecido conciertos en Bogotá, nunca ha dado un show en la capital antioqueña. Su debut será el 7 de marzo de 2027 en el DAVIarena, el nuevo escenario musical de la ciudad.

La noticia fue confirmada por Páramo Presenta, la compañía que producirá el espectáculo que miles de seguidores de la artista esperaron durante varios años.

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Desde que ganó el Festival de San Remo en 1993 con La solitudine, Laura Pausini ha construido una carrera que la llevó a vender más de 70 millones de discos y a convertirse en una de las voces italianas más reconocidas en el mercado latino. En más de tres décadas de trayectoria ha publicado más de una decena de álbumes en español.

Ese recorrido también se refleja en los reconocimientos que ha recibido: un premio Grammy, varios Latin Grammy, un Globo de Oro por Lo sí (Seen), una nominación al Óscar y el título de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, reconocimiento que recibió como la primera italiana en obtenerlo.

Se fue, Amores extraños, La soledad, En cambio no y Víveme son algunos de los éxitos más conocidos de la cantante que recientemente fue noticia al ser una de las invitadas especiales de Shakira en uno de los conciertos de la residencia de la colombiana en Madrid, España.