Latin Grammy: Karol G, Juanes, Aria Vega, Ryan Castro y todos los colombianos nominados

Los Latin Grammy ya tienen sus favoritos. Este año, la Academia Latina de la Grabación entregó los nominados a la edición 27 de estos premios, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical. “Durante el Proceso de Premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla”. Este año, la categoría de Álbum del Año cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial: Equilibrivm (Anitta)

Free spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Taracá (Jorge Drexler)

Vendrán suaves lluvias (Silvana Estrada)

Tropicoqueta (Karol G)

Femme fatale (Mon Laferte)

Muda (Carín León)

La vida era más corta (Milo J)

¿Dónde es el after? (Rawayana) y

Lux (Complete Works) (Rosalía) En total son 60 categorías que reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad, que este año abarca del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026). “Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional”.

Los colombianos nominados

Karol G y Juanes celebran sus nominaciones este año y recordemos que este último ostenta el récord de ser el artista colombiano más ganador en estos premios con 27 gramófonos. Karol G está nominada en la categoría Álbum del año y Mejor álbum de música urbana por su Tropicoqueta, también en Grabación del año y Canción del año por el tema Coleccionando Heridas al lado de Marco Antonio Solís; Mejor interpretación urbana por Dile Luna al lado de Eddy Lover; Mejor interpretación de reguetón por Verano Rosa al lado de Feid y particularmente una categoría en la que nunca había estado: Mejor Canción Regional Mexicana con la canción Ese hombre es malo. La bichota completa en total 7 nominaciones. Juanes, por su parte, consiguió dos nominaciones:

- Canción del Año por Humano, al lado de Vivir Quintana

- Mejor Álbum Pop/ Rock, por su más reciente trabajo JuanesTeban.

Tropicoqueta, el álbum de Karol G que recibió varias nominaciones en los Latin Grammy 2026, incluida la categoría de Álbum del Año. Foto: Colprensa

Puede leer: Juanes habló de Metallica, Kraken y Juan Gabriel en el show más viral de música en redes sociales: TrackStar Otra buena noticia para Medellín es la nominación de Canto Alegre con Marta Gómez en la categoría de Mejor álbum de música infantil por Mil Secretos y de Tu Rockcito, liderado por Paula Ríos con Dinosaurios: Una Travesía Cretácica, en la misma categoría. Aria Vega es la única colombiana nominada en la categoría de Mejor nuevo artista, siguiendo con la tradición de jóvenes nuevos talentos locales que cada año integran esta categoría. Esteman, al lado de Daniela Spalla, están nominados en la categoría de Mejor álbum pop tradicional por Amorío y Monsieur Periné a Mejor álbum de pop contemporáneo por Instrucciones para ser feliz.

Aria Vega es la única colombiana nominada a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026. Foto: Colprensa

Ryan Castro llega a los Latin Grammy de la mano de Kapo y Gangsta, nominados a Mejor interpretación urbana por La Villa y comparte nominación con J Balvin en Mejor álbum de música urbana por Omerta. En esa misma categoría ya vimos a Karol G y hay que incluir a Beéle por Borondo. Beéle también está nominado por Mejor canción urbana con Ovy on the drums y Quevedo con Yo y tú. Feid, además de la nominación que comparte con Karol G tiene otra compartida en la categoría de Mejor canción de Rap / Hip Hop por Poder, al lado de Lil Supa. El Grupo Niche también está nominado en la categoría de Mejor álbum de salsa por el disco Más que palabras y en Mejor canción tropical por la canción Realidad-Es incluida en el mismo disco. En la categoría Mejor álbum de cumbia / vallenato están Jorge Celedón y Víctor Nain Jr. por Jorgito, Gusi por Vallenato Social Club, Karen Lizarazo por El tiempo perfecto y Carlos Vies por El último disco vol. 1. Le puede interesar: “Este es el proyecto más ambicioso de mi carrera”: Gusi presenta Vallenato Social Club con 12 colaboraciones Fariana también celebra su nominación como Mejor álbum de merengue o bachata por Música para bailar y en una categoría llena de dominicanos. Después de muchos años de trabajo, Los Tri-O están nominados en la categoría de Mejor álbum tropical tradicional por Orgánico. Dos colombianos compiten en la categoría de Mejor álbum tropical contemporáneo: Fonseca por su disco Antes que el tiempo se vaya y Greeicy por Candela.

En la categoría de Mejor álbum instrumental también hay colombianos. Se trata de los Hermanos Saboya que junto a Yamandú Costa grabaron Peregrino. En Mejor álbum folclórico están los colombianos de Ensemble Recoveco (que también tiene integrantes venezolanos) al lado de Yamandu Costa y Alexis Cárdenas por el disco La quinta esencia.

El tango también está presente con representantes colombianos. Se trata de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, quienes grabaron junto a los argentinos de Quinteto Revolucionario el disco Revolucionario Filarmónico y con este lograron nominación a Mejor álbum de tango. Finalmente, en la categoría de productor del año también hay un colombiano, Juan Pablo Vega. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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