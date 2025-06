Tropicoqueta: así es el nuevo álbum con el que Karol G vuelve a sus raíces

En su mensaje, Karol G afirmó que Tropicoqueta nació como un deseo en agosto del año pasado, y que desde entonces fue dejando pistas de su llegada.

Según la cantante, este trabajo discográfico busca reconectar con los sonidos y las canciones con las que creció: “Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música... quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”.

La portada de Tropicoqueta muestra a la artista posando en traje de baño naranja sobre tres congas, en un ambiente cálido que remite al Caribe y a las playas tropicales.

La imagen, acorde con la estética que ha cultivado en sus últimas publicaciones, refuerza el tono veraniego del proyecto y simboliza la fusión de cuerpo, música y tierra.

En paralelo al anuncio del disco, Karol G también actualizó su foto de perfil en Instagram con otra imagen de la misma sesión fotográfica, esta vez con sus manos y rostro apoyados sobre una de las congas.

El primer anticipo de Tropicoqueta llegó hace pocos días con el lanzamiento del sencillo Latina Foreva, una canción que ya es parte del repertorio oficial del álbum.

El tema ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes especulan sobre otras posibles colaboraciones y sorpresas dentro del disco.