Juanes habló de Metallica, Kraken y Juan Gabriel en el show más viral de música en redes sociales: TrackStar

En un inglés bastante fluido, Juanes fue el invitado de la semana en el famoso segmento de redes sociales @trackstarshow, el exitoso concurso de trivia musical en formato de videos cortos que se volvió viral en internet y que es presentado por Jack Coyne, uno de sus creadores, al lado de Kieran Coyne y Henry Kornaros, todos de la productora neoyorquina Public Opinion.
El programa nació como un formato de entrevistas callejeras en la ciudad de Nueva York en el que, por cada canción adivinada por los transeúntes (que se ponen audífonos para escucharlas), se les daba cinco dólares. Poco a poco se fue expandiendo en TikTok, Instagram y YouTube y, a medida que llegaron las celebridades, ese dinero se dona a una entidad que el artista elija.
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