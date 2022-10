Solo un par de minutos después de esos mensajes de voz salió Drexler al escenario, con su atuendo gris, su camiseta negra y sus tenis blancos para dar inicio a un show íntimo de dos horas y 15 minutos (aproximadamente) en el que habló y le cantó no solo al amor o al desamor, sino también a las contradicciones o pasiones de la vida y a los bichos que nos demuestran que no somos el centro del mundo.

Su espectáculo no es de pirotecnia, ni siquiera cuando se presenta ante miles de personas (superando los 7.000 espectadores) busca serlo y él fue reiterativo en la conversación previa con EL COLOMBIANO al explicar que el suyo es un concierto de conexión, de emocionalidad y entrega. La pantalla blanca se iluminaba con colores intensos que dejaban ver su silueta y la de los seis músicos de su banda, no necesitó más, ni grandes pantallas de video ni proyección maping ni nada. La música, un sonido impecable, las canciones, involucrar al público desde la emoción y listo. Y no es que esté mal usar fuegos artificiales en las giras ni quienes los usan, solo que aquí, con Drexler, con la exaltación del corazón es suficiente.

En cuanto al repertorio se nota que es muy pensado y planeado, porque repasar cerca de 30 años de carrera hace complejo escoger las canciones a interpretar en una gira. Drexler fue claro en que el objetivo era presentar Tinta y Tiempo , su más reciente disco (consiguió 7 nominaciones al Latin Grammy y Drexler 2 más por otras canciones por fuera de este), pero no dejó de lado los éxitos de antaño y también alguna que el público le pidió y no estaba incluida –como Noctiluca–.

Momentos de reflexión

La pandemia marcó a la humanidad y este nuevo trabajo de Drexler está impregnado 100 % por esas vivencias, el uruguayo destacó la felicidad de ver la cara y las sonrisas del público asistente “y los que quieran tener mascarillas está bárbaro también, pero que alegría poder verlos”, dijo.

Para Drexler, si la pandemia si nos enseño algo es que no somos ni más ni menos que los otros bichos, “nos creíamos el centro del mundo y ser el centro de algo es un trabajo muy duro, esta muy bueno no ser el centro de una biosfera, por ejemplo, aprender eso porque es quitarse un peso de encima, no pasa nada, hay que ir por la vida sin pensar que todo es trascendente y que somos el centro del cosmos, no somos el centro de nada y lo que hagamos hay que hacerlo con amor, el trabajo que tenga uno, desde el centro de su corazón entregarse porque no hay mucho más, eso es lo más bonito que hay”, dijo previo a la canción Amor al arte y ante la euforia y los aplausos del público.

En medio de los “te amo” que le gritaban desde las sillas del teatro, el artista respondía con un “yo también”, pero precisando que no es un amor basado en el conocimiento personal, pero sí en la fe en que esa manifestación es dicha desde el corazón y retribuida desde el corazón también.