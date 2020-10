Al ver los conciertos de Janis Joplin a finales de los 60 se evidenciaba una particularidad, “ella no interpretaba igual una misma canción”, cuenta el escritor y periodista cultural Juan Carlos Garay, quien añade que los músicos suelen tener técnicas que repiten. “Ella no, y con un repertorio triste e intenso como el suyo, en cada show pareciera que se estuviera desgarrando por dentro”.

Su voz daba para eso, como lo precisa Luis Fernando Algarra, profesor de Historia del Rock en la Universidad de la Sabana. “Ella cantaba con el alma, además las dos grandes características de su voz, la rasgada y la recitada, crearon un estilo que acompañó las letras que promovía”.

Legado

Hay mucho que reconocerle a la llamada dama blanca del blues, no solo sus cualidades artísticas y vocales, también “su genuino amor por la música”, dice el melómano Carlos Alberto Acosta. “El ser de las primeras contestatarias que se apoyó en su arte para llevar un mensaje con componente social”, añade Algarra.

Hoy se recuerda a la estrella que se fue a los 27 años, y murió en la cima de su popularidad, “generando el mito que hoy sobrevive”, concluye Acosta. Estos son algunos datos para recordar a esa voz que representó la aflicción de las mujeres de su época.

1. Los discos de estudio

Mientras estuvo viva salieron tres y el cuarto fue uno póstumo con canciones que había empezado a grabar:

- Big Brother and the Holding Company (1967)

- Cheap Thrills (1968)

- I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama! (1969)

- Pearl (1971)

El segundo y el cuarto hacen parte de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.



2. Orígenes musicales

Nació en Texas, Estados Unidos. Su deseo de ser cantante estuvo marcado por la música de artistas blues afroamericanos que escuchó en su juventud. En el documental Janis: la pequeña niña azul, de Amy Berg, Joplin contó que empezó a cantar a los 17, “y se me daba muy bien”.



3. El club de los 27

Tanto ella como Brian Jones (miembro fundador de The Rolling Stones); Jim Morrison, líder de The Doors y Jimmy Hendrix, murieron entre 1969 y 1971, cuando tenían 27 años. Joplin murió de sobredosis de heroína.

4. Canciones

Tuvo varios éxitos –cuenta Luis Fernando Algarra, profesor de Historia del rock– pero para él hay tres esenciales para conocerla:

- Piece of my heart

- Cry baby

- Me and Bobby McGee